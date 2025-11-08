男性の魅力を最大限に引き出す〝戦闘服〟とも言われるのがスーツだ。フォーマルな場面はもちろん、日常でもセンスや人柄が表れるアイテムとして注目されている。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、オーダースーツ専門店「ノワールブラン」と共同で、全国の男女1000人を対象に「スーツにこだわりがありそうな男性有名人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【写真】センス&人柄が表れる「スーツ」を着こなす男たち

第5位に選ばれたのはタモリ(51票)。「さりげなく高級なものを着ていそう(40代女性)」「司会ではいつも同じブランドと思われるスーツを着ている(50代男性)」など、派手すぎず上品なスーツスタイルが印象的で、長年にわたり変わらない落ち着いた雰囲気が支持を集めた。



第4位は木村拓哉(54票)。「スーツに限らず、全てのことにこだわってそう(30代女性)」「世の中の人からどう見られているかを常に気にかけていそうなイメージがある(40代男性)」「何を着ても自分が一番似合うようにアレンジできそう(50代男性)」など、抜群のセンスと存在感が高く評価された。



第3位は阿部寛(58票)。「元モデルなのでスーツも似合いそう(40代女性)」「ドラゴン桜のイメージが強い(40代男性)」「上背があり、バランスも良く、男前なので(50代男性)」など、高身長を生かしたスタイルの良さと、シンプルながら品格を感じさせる印象的なスーツ姿で上位にランクイン。



第2位はGACKT(71票)。「格付けチェックで高い品物にやたら詳しかったから(30代女性)」「テーラーメイドスーツを沢山持っていそうなイメージがある(40代男性)」「スッとしたスタイルなのに筋肉があり、その体型をきれいに見せるようなこだわりがありそうなので(50代女性)」など、常に完璧なスタイルを貫き、スーツでも自分らしさを失わない一流芸能人として高い評価を得た。



第1位は舘ひろし(150票)。「スタイリッシュな外見がスーツに似合うと感じる(30代男性)」「いつもダンディにキマッているから(30代女性)」「スーツ姿のイメージが強い。機能性も重視した質の良いスーツを着ていそう(40代女性)」など、上質さを感じさせる装いと、落ち着いた立ち居振る舞いが多くの人に支持され、2位に倍以上の得票でトップに輝いた。



（よろず～ニュース調査班）