妻は現在63歳でパートで働いており、厚生年金には加入していません。夫の私に加給年金は支給される？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、パートで働く63歳の妻がおり、加給年金がもらえるか知りたいという男性からの質問です。
▼配偶者加給年金を受け取るための主な条件
以下の全てを満たす必要があります。
・夫本人が厚生年金に20年以上加入している
・配偶者が65歳未満である
・配偶者の前年の年収が850万円未満（所得655万5000円未満）である
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害年金を受けていない
相談者A・Zさんの妻は、今までパート勤務などで厚生年金に加入していなかったとのこと。A・Zさんが65歳になる時点で妻は63歳であり、65歳未満の要件を満たしています。
さらに、妻の年収が850万円未満であれば、A・Zさんの老齢厚生年金に「配偶者加給年金額」が加算されます。
妻が65歳になったら、妻の年金受給開始に伴い、加給年金の支給は終了します。ただし、条件によっては妻の年金に「振替加算」が上乗せされるケースもあります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
