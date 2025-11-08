兵庫県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキング！ 2位「霞ヶ丘」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、兵庫県居住の20歳以上の男女3万8863人を対象に「街の幸福度（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜兵庫県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（または5年累積）をもとに集計しています。
本記事では、兵庫県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングを紹介します。
居住者が幸福を感じる理由として挙げたコメントには「結婚して子供もいて家も買う予定で順風満帆なので」「家族が健康で経済的にも不便はしていない」「仕事が楽しく、自分の時間がある」など、生活の充実度が幸福感に直結している様子が見て取れます。
居住者からは、幸福を感じる理由として「地域社会が安穏で、家族が健康で生活に不自由なく暮らせている」「今の生活が身の丈にあった暮らしで満足」「犬の"冬"と"四季"が居てくれる事」といった声があり、自然と共に穏やかな生活を送る日常が幸福感につながっていることがうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
2位：霞ヶ丘駅（山陽電鉄本線）／評点74.4／偏差値71.0霞ヶ丘駅は神戸市垂水区にあり、海と明石海峡大橋を望む開放感あふれる景色が魅力です。県内最大規模の五色塚古墳や人気の観光スポット「アジュール舞子」にもほど近く、周辺は落ち着いた住宅街としても親しまれています。マリンピア神戸の再整備や新図書館の開館など、住環境と利便性を兼ね備えたエリアとして注目を集めています。
1位：谷上（神戸電鉄有馬線）／評点77.4／偏差値79.4神戸市北区にある谷上駅は、三宮まで電車で約10分という利便性の高い立地ながら、自然豊かな住環境が魅力のエリアです。近年は商業施設や住宅地の整備も進み、暮らしやすさと交通アクセスのバランスが取れた地域として注目を集めています。さらに、運賃の大幅な引き下げによって、アクセスの利便性も一層向上しています。
