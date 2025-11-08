¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ï¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡à¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤Éá¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ìÃ¼¤Ï¤½¤Î±©º¬
¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤Ä»¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û12.3ËüÉ½¼¨¤ÎàÆ°¤«¤Ê¤¤Ä»¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏá
ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤ò¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
¤½¤ÎÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷ChibaZoo¡Ë¤«¤é¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡¢¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î±©º¬¤ÏÃÏÌ£¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¥¤¤ÎåºÎï¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤ËÉÔÆ°¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤ÌÜ¤ò¤È¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ËÆ°¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢Æ°¤¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤¬¡¢±©º¬¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´Ñ»¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï5000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¤è¤Í¡Á¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏËÏ¤ÎÇ»Ã¸¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î±©º¬ ÃÏÌ£¤È¤¤¤¦¤è¤ê ¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é......½Å¤Ê¤ê¤¬Èþ¤·¤¤ÌÏÍÍ ½é¤á¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î±©º¬¤Î¤¦¤Ä¤¯¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
º£²ó¡¢X¤Ç¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Û¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¾þ¤ê±©º¬¤Î¿¨´¶¤Ï¡©
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡¢¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Åê¹Æ¤Î°Õ¿Þ¤ò¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤òË¬¤ì¤ëÍè±à¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ØÆ°¤«¤Ê¤¤Ä»¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÆÃÄ§¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
Âç¤¤ÊÓÜ¤ä¡Ø¥«¥¿¥«¥¿¥«¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÄ¤À¼¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÈþ¤·¤¤±©º¬¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤ë¡£
¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬À¸¤¨ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡¢½Û´Äµ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ÄÂÎ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÈË¿£´ü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö±à¤Î¤·¤º¤«¡ê¤Ï¡¢²Æ½ª¤ï¤ê¤«¤é½éÅß¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç¤¹¡×¡ÊÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Î¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ï¡¢Íº£±±©¡¢»ó£±±©¤À¤¬¡¢»ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤í¤ËÍº¤Î´¹ÌÓ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î±©º¬¤È¸À¤¨¤Ð¤â¤¦1¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
Æ¬¤Î¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Û¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¾þ¤ê±©º¬¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿¨´¶¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö½À¤é¤«¤¤±©¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
X¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤¬½ÐÍè¤ë»ô°é°÷¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥Ý¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬......¥Û¥ï¥Û¥ï¤·¤¿±©º¬¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
à¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ëá¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÆÃÄ§¡£
¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£