観光地に短期間、住み込みで働くリゾートバイト。



これまでは２０代や３０代の若者が多く働いていましたが、最近では５０代以上の中高年が増加しています。



なぜ人気なのか、その背景を探ります。

中高年の「リゾートバイト」に密着！人気が集まるワケは？

（中澤弘美さん）「本日はご来館誠にありがとうございます」



温泉宿で働く１人の女性。



（中澤弘美さん）「本日のお造り、コンブで隠れていますが、タラとサクラマスの昆布締めでございます」





丁寧な接客はベテランの風格ですがー

（記者）「ご年齢は？」



（中澤弘美さん）「５７です。由布院（大分）に行って次は京都、福井県に行き、今ここですね」



実は、働き始めて半年ほどのアルバイト。



観光地で働く中高年の「リゾートバイト」に密着しました。

紅葉が見ごろを迎えた道東・中標津町の温泉宿「湯宿だいいち」です。



お湯の量が豊富な源泉かけ流しの温泉が特徴。



自然に囲まれた宿で心も体もリフレッシュできます。

アルバイトとして働く苫小牧市の中澤弘美さん５７歳です。



『午後１時』



この日は午後からの勤務。



まず向かったのは、清掃した後の客室です。

（記者）「１部屋何分で見て回る？」



（中澤弘美さん）「だいたい５分ぐらいで見ないとダメ。回り切れない。最初５分で見切れないんですよ。いつも遅くなっていた」



冷蔵庫やアメニティーなどひとつひとつチェックします。



宿泊客が来るまであまり時間はありません。



次は夕食に出す食器の準備です。

「リゾートバイト」は平日は仕事、休日は観光と両方楽しめるため人気になっています。



中澤さんは４月から半年間ここで働いています。



『午後４時』

（中澤弘美さん）「だいたい一緒ですよね、休憩」



（従業員）「そうですね」



休憩に入った中澤さん。



賄いは特製のカレーです。



（中澤弘美さん）「カレーの他にいろいろな料理をチョイスしておかずを持ってきます。だいたい（毎日）違うものがけっこう出てきます」



この温泉宿には住み込みの寮があり、家賃や光熱費、３度の食事が無料。



さらに温泉にも入り放題です。

接客業の経験なくても… 自分のために“第二の人生”

３年前からリゾートバイトを始めた中澤さん。



それまでは２０年近く、苫小牧市内の幼稚園に勤務していました。



女手一つで３人の息子を育てましたが、仕事と子育てで寝る間もなく、くも膜下出血で倒れたこともありました。

（中澤弘美さん）「旅行に行ったことがなくて、飛行機とかも乗ったことがないというくらいだった。子どもたち３人が自立しまして、自分の時間が欲しいなとか自分のために仕事をして自分の楽しみも見つけたいなって」



５０歳を過ぎて今度は自分のために第二の人生を送ろうと「リゾートバイト」を始め、全国の観光地を回っています。

『午後４時すぎ』



午後４時過ぎ、宿泊客がやってきました。



（中澤弘美さん）「本日はご来館誠にありがとうございます」



宿泊客を出迎え、部屋まで案内します。



（宿泊客）「おー！すごい良いすごい２階」



（中澤弘美さん）「お荷物いれますね。ロフト２階でございます」



部屋の設備や備品の使い方など細かに説明します。

『午後６時半』



夕食の時間。



今度は配膳と料理の説明です。

（中澤弘美さん）「本日のお造り、コンブで隠れていますが、タラとサクラマスの昆布締めでございます」



（宿泊客）「美味しい」



生ズワイガニの寿司など道産食材を使った豪華な料理が並びます。



中澤さんはリゾートバイトを始めるまで接客業の経験はありませんでしたが、今ではお手の物です。

温泉宿でも中高年の働き手は大きな力になると話します。



（湯宿だいいち 堀泰孝総支配人）「言葉の引き出しというか経験値が増えているので、お客様とのコミュニケーションツールが非常に有効的。お客様にも安心感を与える存在なので、非常に貴重な戦力として重宝している」

“若手”から“中高年”へ 世代交代するリゾートバイト

これまで若者の働き手が多かったリゾートバイトは、近年５０歳以上の中高年が急激に増えていると派遣会社の担当者は話します。



（Dive 原由利香さん）「定年退職をしてもまだまだ働きたい、社会貢献をしたい。地方地域においては人手不足の一助として、５０代以上のシニアの方の活躍というのは今後も増えてくると見込んでいる」

『午後９時すぎ』



（従業員）「洗い方ですか？」



（中澤弘美さん）「もう終わった」



（従業員）「終わりましたか。ＯＫです」



食事が一段落し、後片付けです。



まもなく長い１日が終わるかと思ったら…



（中澤弘美さん）「午後９時半になったら今度お風呂場の掃除に行かないといけないので…」



（記者）「本当に色んなやることが」



（中澤弘美さん）「そうなんですよね」

『午後１０時』



ようやく仕事が終わりました。



中澤さんの契約は１０月まで。



総支配人も名残惜しさを感じていました。



（湯宿だいいち 堀泰孝総支配人）「寂しいですよ、正直寂しいですよ。ご本人の働き方というのを尊重したいと思うので、また来年来てくださいとしか言えないですよね」



一期一会のリゾートバイト。



それも魅力なのかもしれません。

かつてのリゾートバイト仲間とともに観光！新たな出会いと発見

（記者）「きょうはどちらに向かうんですか？」



（中澤弘美さん）「きょうは摩周湖に皆さんで行きたいと思います」



休日の中澤さん。



宿に泊りに来ていたかつてのリゾートバイトの仲間らと観光に出かけました。



（中澤弘美さん）「すごいすごいすごいほらここの時点で」



（リゾートバイト仲間）「霧じゃないじゃん」

（中澤弘美さん）「霧の摩周湖じゃない。ちょっと２人で撮ろうよ」



これまで旅行にも出かけられなかった中澤さんは、リゾートバイトをきっかけに人生の新たな楽しみ方を見つけました。



（中澤弘美さん）「今までの自分だったらそこに興味が無いから触れなかったであろう場所に行ったりすることが、本当に自分の世界が広がっているような感じ。こうやってみんなで会って喋るのが毎日楽しいです」



中高年に増える「リゾートバイト」。



新たな出会いと発見が人々を引きつけるようです。