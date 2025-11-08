『ミッション：インポッシブル』シリーズなどで知られるヘイリー・アトウェルが、ジェラルド・バトラー主演の人質危機を描くアクションスリラー映画『エンパイア・シティ（原題：Empire City）』に出演することが明らかになった。撮影は2025年11月中に開始予定だ。米が報じている。

物語の舞台は、ニューヨークのランドマーク「クライボーン・ビル」。そこで人質事件が発生し、消防士レットと彼の部隊、そしてレットの妻でニューヨーク市警察の警官ダニは、ビル内で戦い抜きながら人質の救出に挑む──。バトラーがレット役、アトウェルはダニ役を演じる。

監督は、『ラブ＆モンスターズ』（2020）のマイケル・マシューズが務め、脚本は『ブロークンシティ』（2012）のブライアン・タッカーと『ブルータル・ジャスティス』（2018）のS・クレイグ・ザラーが手がける。本作は2024年のカンヌ映画祭で初めて報じられたが、その後ストーリーに若干の変更が加えられたという。

プロディ―サーには、バトラーと彼のプロダクション会社G-BASEのパートナーであるアラン・シーゲル、両者と再タッグとなるMadRiver Picturesのマーク・ブタン、『BETTER MAN／ベター・マン』（2024）のポール・カリーが名を連ねる。Leonine Studiosが共同開発資金を提供し、同社のクイリン・バーグとアレクサンダー・ヤンセンが製作総指揮を務める。

国際配給はThe Veteransが担当し、米国内の権利はCAA Media Financeが手がける。販売は、2025年11月第3週に開催されるアメリカン・フィルム・マーケットでも継続される予定だ。

本作は、MadRiver PicturesがイタリアのEagle Pictures、日本の松竹、フランスのSNDなど、各国の配給会社と締結した複数年にわたる出資・配給契約のもとで製作され、各社がそれぞれの地域で配給を担当する。この契約の第1弾作品となるジェイソン・ステイサム主演映画『（原題）』は、2026年にライオンズゲートから公開予定だ。

ヘイリー・アトウェルは、マーベル映画『キャプテン・アメリカ』シリーズでペギー・カーター役を演じて世界的に注目された俳優。ドラマ「エージェント・カーター」では同役で主演を務め、『アベンジャーズ』シリーズにも出演している。近年では、『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE』（2023）と続編『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）でトム・クルーズと共演し、華麗なアクションも披露した。

一方のバトラーは、『300〈スリーハンドレッド〉』（2006）でスパルタ王レオニダス役を熱演し、圧倒的な存在感で一躍アクションスターの座を確立。『エンド・オブ・ホワイトハウス』シリーズなど数多くのアクション映画でタフなヒーロー像を築き、実写映画版『ヒックとドラゴン』（2025）ではアニメ版シリーズで声を担当したストイック役で続投している。

アクションを極めたバトラーと、知性と強さを兼ね備えたアトウェルの共演により、緊迫感あふれる救出劇が期待できそうだ。『エンパイア・シティ（原題：Empire City）』は、2025年11月中に撮影開始予定。

