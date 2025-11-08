男性が「キュン」とする瞬間９パターン
胸キュンするような瞬間は恋愛において重要なポイント。男性を「キュン」とさせることで、恋愛感情を意識させて、積極的にアプローチされるチャンスとなるでしょう。では、男性はどのような女性の仕草や行動によって、「キュン」とするのでしょうか。そこで今回は、「男性が『キュン』とする瞬間９パターン」を紹介させていただきます。
【１】チラッと目が合った瞬間
目が合った瞬間は、男性もドキッとします。視線は感じるモノなので、熱い視線を送ってみてはいかがでしょうか。
【２】涙を流し、抱きついてきた瞬間
悲しいことが起きたときや失恋したときなど、弱さを見せることで、男性に「守ってあげたい」と思ってもらえます。
【３】温まるために上着のポケットに手を入れてくる瞬間
男性の懐に飛び込むような印象を与え、心理的な距離が縮まることで、男性が「キュン」とします。
【４】カラダや服を引っ張ってくれる瞬間
さっさと歩く男性を捕まえるようにそっと引っ張ることで、男性は女の子のか弱さを感じます。
【５】待ち合わせ場所に、笑顔で走ってくるのを見た瞬間
会うことを楽しみにしてくれていたことを実感し、男性のテンションは上がります。
【６】プライベートで、可愛いらしい失敗を見た瞬間
同じ職場に気になる男性がいるケースです。普段の一生懸命仕事をしている姿とのギャップを感じることで、男性は「キュン」とします。
【７】上目づかいで見つめられた瞬間
上目づかいで、か弱さや可愛らしさをアピールすることができます。鉄板ともいえる仕草でしょう。
【８】何気ない会話の中で、笑顔を見せてくれた瞬間
笑顔を見せてもらえることで、男性は「自分と一緒にいて、楽しんでもらえているのかも。」と思います。
【９】他の男性と一緒にいるのに、自分だけに話しかけてくれた瞬間
男性は、自分に興味を持ってくれていることに喜びを感じます。
他にはどのような行動が、男性に「キュン」と感じてもらえるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】チラッと目が合った瞬間
目が合った瞬間は、男性もドキッとします。視線は感じるモノなので、熱い視線を送ってみてはいかがでしょうか。
悲しいことが起きたときや失恋したときなど、弱さを見せることで、男性に「守ってあげたい」と思ってもらえます。
【３】温まるために上着のポケットに手を入れてくる瞬間
男性の懐に飛び込むような印象を与え、心理的な距離が縮まることで、男性が「キュン」とします。
【４】カラダや服を引っ張ってくれる瞬間
さっさと歩く男性を捕まえるようにそっと引っ張ることで、男性は女の子のか弱さを感じます。
【５】待ち合わせ場所に、笑顔で走ってくるのを見た瞬間
会うことを楽しみにしてくれていたことを実感し、男性のテンションは上がります。
【６】プライベートで、可愛いらしい失敗を見た瞬間
同じ職場に気になる男性がいるケースです。普段の一生懸命仕事をしている姿とのギャップを感じることで、男性は「キュン」とします。
【７】上目づかいで見つめられた瞬間
上目づかいで、か弱さや可愛らしさをアピールすることができます。鉄板ともいえる仕草でしょう。
【８】何気ない会話の中で、笑顔を見せてくれた瞬間
笑顔を見せてもらえることで、男性は「自分と一緒にいて、楽しんでもらえているのかも。」と思います。
【９】他の男性と一緒にいるのに、自分だけに話しかけてくれた瞬間
男性は、自分に興味を持ってくれていることに喜びを感じます。
他にはどのような行動が、男性に「キュン」と感じてもらえるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。