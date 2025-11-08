¸½¼Â¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä°ËâÂà¼£¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡Ö¿ÀÆàÀî¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤¬¥ß¥ó¥Á¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
¡È¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡É¤È·ÀÌó¤·¤¿¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ç¥ó¥¸¤¬¡¢À¤³¦¤òº®Íð¤µ¤»¤ë°Ëâ¤ÈÀï¤¦Ì¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¿Íµ¤¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤ÏÅöÁ³¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾¼ÏÂËö´ü¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î°Ëâ¤òã±¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ËÆÍÇ¡ÌÜ³Ð¤á¤¿¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿Èà¤¬°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖµßÀ¤¤Î¶Ê¡×¤ÎÀ©ºî¤À¡£
À»µ²ËâII¤äÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¡¢ÊÆÊÆCLUB¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£
Èà¤Ï¡¢À¤³¦¤ò°Ëâ¤«¤éµß¤¦¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤Î¤«--¡£
·ì¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëÉô²°¤Ç¡Ä
¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëË¿Ä®¤Ï2025Ç¯¸½ºß¡¢Â¿¿ô¤ÎÂç³Ø¤ä¹â¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÄ®¤Ç¤¢¤ë¡£³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤äÅÅµ¤Å¹¤Ê¤É¸Å¤¯¤«¤é¤Î¾¦Å¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÄ®¤ÇÀïØË¤Î»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1987Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ62Ç¯¡Ë2·î25Æü¸á¸å9»þÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÎ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤Ë»àÂÎ¤¬¤¢¤ë¡×
Æ£Âô»Ô¤ÎË¿±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ï¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÂçÀª¤Î·Ù»¡´±¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄ®¤ÎÍÍ»Ò¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÄÌÊó¿Í¤Î°ÆÆâ¤Ç·Ù»¡´±¤¬Éô²°¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÍÊý¤ÎÊÉ¤òÇò¤¤¥·¡¼¥Ä¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ï»¾ö°ì´Ö¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃË½÷¤¬¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ¹ü¤«¤éÆù¤òºï¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£·ìÀ¸½¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëÉô²°¤Ë¤Ïº×ÃÅ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤Î±ê¤¬3¤ÄÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡´±¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆÚ¤äµí¤Ê¤É¤Î²ÈÃÜ¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤ëÆ¬³¸¹ü¤ä¤¢¤Ð¤é¹ü¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¿Í´Ö¤Î¤½¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¶Ã¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤â¡¢ÃË½÷¤Ï´é¿§¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º²¿¤«¤ò¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤ÈÒì¤¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö¶¸µ¤¡×¤È¤·¤«¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤À¨»´¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ»ö·ï¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤Î»àÂÎ¤òÀÚ¤ê¹ï¤à¡¡¡Ø°Ëâã±¤¤¡Ù¡Ø¿À¤µ¤Þ¡Ä¡Ù¸ýÁö¤ê¡×¤È¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤òÉ®Æ¬¤ËÍâ26ÆüÉÕ¤ÎÁ´¹ñ»æ¤ÎÄ«´©¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£
¸å¤Ë¤³¤ÎÎÄ´ñ»ö·ï¤Ï¡ÖÆ£Âô°Ëâã±¤¤»¦¿Í»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï°Ëâ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë
ËÜ»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤Ï¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢Ë¾·î¾»Æ»¡Ê32ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃË½÷¤Î°ìÊý¤Ï¡¢¾»Æ»¤ÎºÊ¤ÎË¾·î±Ñ»Ò¡ÊÅö»þ27ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¾»Æ»¤Î½¾·»Äï¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤àÅÄÂ¼¹¬Äê¡ÊÅö»þ39ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼¤È¾»Æ»¤ÏÈó¾ï¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤«¤é·»Äï¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÄÂ¼¤È±Ñ»Ò¤¬·ëÂ÷¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î½¾·»Äï¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤ò»¦³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ñÌ¯¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢Èà¤é¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡×¤ÎÎà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¤Ë3¿Í¤Ï°ì»þ´ü¡¢Æ±¤¸½¡¶µÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï°Ëâ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¿À¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¿´é¤ÇË¾·îÉ×ÉØ¤ËÀâ¤¯¤Ê¤É¤Î´ñ¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ½é¤ÏË¾·îÉ×ÉØ¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÍè¤¬Â¾¿Í¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¿®¤¸¤ä¤¹¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¼¡Âè¤ËÅÄÂ¼¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢°Ëâ¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤ä¤¬¤ÆÅÄÂ¼¤Ï¾»Æ»¤ËÂÐ¤·¡Ö°Ëâ¤òã±¤¦¡ØµßÀ¤¤Î²Î¡Ù¤òºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾»Æ»¤ÏÅÄÂ¼¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¡¢µßÀ¤¤Î²Îºî¤ê¤ËË×Æ¬¡£°Ëâ¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¶¥ó°ÊÍè¤Î¶»Áû¤®¤À¡×
ËÜ»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëË¾·î¾»Æ»¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
1955Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ30Ç¯¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà¤ÎËÜ¶È¤Ï¥×¥í¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾»Æ»¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤ËÃç´Ö¤ÈÁÈ¤ó¤À¡Ö¥¨¥¹¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢ÀªÎÏÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢1983Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ58Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¹¤Ï»ö·ïÈ¯À¸¤Þ¤Ç¤Ë2Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È1Ëç¤ÎLP¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥É¥é¥à¤Î¾»Æ»¤ÏÁ´12¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡Ê°ìÉô¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¾»Æ»¤ÎÊÌ¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£Åö»þ¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾»Æ»¤ò´Þ¤à5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÁÄÉã¡¦ÁÄÊì¡¦Éã¡¦Â©»Ò¡¦Ì¼¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î²ÈÂ²¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊË¾·î¾»Æ»¤ÏÌ¼Ìò¤òÃ´Åö¡Ë¡£
Åö»þ¡¢²»³Ú¶È³¦¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥í¥â¥Î¥Ð¥ó¥É¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¹â¤¯¡¢²»³ÚÀ¤ÏÉý¹¤¤¡£
Èà¤é¤ÎLP¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤¬¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤òºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿»þ¤Î¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È¿äÁ¦Ê¸¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤ä¸¼¿Í¶Ú¤Ë¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ï5000ËçÄøÅÙ¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Î1984Ç¯¤Ë¤Ï½êÂ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂç¼ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¹¹¿·¤â¤Ç¤¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¾»Æ»¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î²Î¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤â¹Ó¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²»³Ú¤Î¿ÀÍÍ¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤Î¸å¤â³Ú¶Ê¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÆ»Ñ¤ÎÀ°¤Ã¤¿¾»Æ»¤¬¡ÖÏÂÀ½¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤¬¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¤Ä¤¤¤ËË¬¤ì¤º¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¥¨¥¹¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡ÖÀ»µ²ËâII¡×¡ÖÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¡×¡ÖÊÆÊÆCLUB¡×¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¥¤¥í¥â¥Î¥Ð¥ó¥É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¹â¤¤±éÁÕµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ï¥¨¥¹¤¬³èÆ°¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿1985Ç¯Á°¸å¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤òÁý¤ä¤·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢80Ç¯ÂåÃæÈ×¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤â²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ï¤¸¤á¤¿»þ´ü¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é½÷À¤Î³Ê¹¥¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¤âÇä¤ê½Ð¤·Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¹¤®¤¿¡×¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¤Ë²»³Ú¤Î¿ÀÍÍ¤ÏÈù¾Ð¤ó¤Ç¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¡¦Ë¾·î¾»Æ»¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡É°Ëâ¡É¤ËÀº¿À¤ò¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ä¤Å¤¯µ»ö¡Ò¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ä°ËâÂà¼£¼ºÇÔ¤ÇÇ¾¤ß¤½¤òÈ´¤¼è¤é¤ì¡¢Æù¤Ï¥´¥ß¤ÎÆü¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ó¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾õ¶·¤ËÇ÷¤ë¡£
