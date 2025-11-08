山本かりんインタビュー

昨年開催されたオーディションで特別賞を獲得した女優の山本かりん（22）。高校卒業後から約3年間、様々なオーディションを受け続け、その数は100以上。落選を繰り返しながら、根性で芸能界入りを勝ち取った。これまでテレ東「量産型ルカ」など、話題のドラマに出演。最近はバラエティーにも挑戦するなど活動の幅を広げている。（全2回の第1回）

＊＊＊

【写真】「ドキュン」「カワイイ」…透け感のあるシャツから太ももチラリ。山本かりん、別カット、全身ショットも

「スプーン曲げやってくださいって言われて、やってみたら本当に曲がったんです」

Abemaの超能力バラエティー番組のオーディションでの出来事だ。170人の応募者の中から対面審査に進んだ50人が参加し、そこからさらに12人の合宿メンバーが選ばれた。山本さんはオーディションの段階でスプーン曲げに成功し、見事合格。超能力を訓練する合宿へと駒を進めた。

山本かりん

合宿では本気の超能力訓練に取り組んだという。「ガチです。先生がスプーンを触るだけで、ぐにゃーんと曲がったりしました」と屈託なく笑う。

「合宿はバラエティーというよりドキュメンタリー的な感じだったので、スタッフさんからは『素でいてください』と言われました。超能力が本当にできなかったら『クソ』ってソファー叩いていましたし、できたら『ヤッター』って喜んで、本当に楽しく1週間を過ごしました」

芸能界を目指し始めたのは、高校卒業後のこと。小学生の頃から強い憧れがあったが、家族に「高校卒業までオーディションは禁止」と言われていたため、それを守った。

熊本県内の高校を卒業し、福岡の美容専門学校に2年間通った。美容師免許を取得したが、美容は好きだったものの「特に美容師になりたい」とは思わず。「すごく不器用で」、叔母に頼まれて髪を切ったら大失敗し、ベリーショートにしてしまった経験から「美容師にはなれないって悟りました」と笑う。

専門学校卒業後は熊本に戻り、医療事務のパートをしながら、オーディションに応募し続けた。大手芸能事務所や坂道系を含め、その数は実に100以上。オーディションサイトで、ドラマのキャスト募集などが20、30社と並んでいると、「上からバーッと全部受けていった」。

「受かるまでやる」

高校卒業後から約3年間応募を続けたが、そのほとんどが書類選考で落選した。「プロに撮ってもらった写真ではなく、自分で自撮りした写真で応募することが多かったため、書類で落ちることが多かった」と振り返る。

アイドルのオーディションでは「ダンスが壊滅的に下手」で落とされた。時折、大きいオーディションで3次審査や最終審査まで進むこともあったが、「受かった子たちを見ると、いや、これは落ちるわって思ったりもした」という。

福岡や大阪のオーディションには、自腹で交通費を払って受け続けた。家族の反応は「またやってんのね」。それでも最終審査まで進むと「頑張っておいで」と応援してくれた。

100以上のオーディションに落ち続けて、悔しくなかったのか。

「後半はもう落ちる悔しさよりも受かるまでやり続けてやるみたいな感じです。意地みたいなのが、最後半分ぐらいはありました。どうしてもやっぱり芸能活動をしたいっていう強い思いがあったんです」

なぜ、心が折れなかったのか。その背景には、中高時代の壮絶な経験があった。過去の辛い経験に比べれば、オーディション落選は乗り越えられる試練だったようだ。

オーディションを受け続けた3年目、現在所属する事務所のオーディションを見つけ、「これにかける」と決意する。応募の締め切りまで2か月間、本気でダイエットに取り組み、「体重を2、3キロくらい落としてから、自撮りで写真を撮り、直前に送りました」

書類選考を通過し、面接へと進む。約3年間で100回以上のオーディションを受け続けた経験は、大きな糧となっていた。

「知らない方たちの前に出て自己紹介や自己PRすることには、ちょっとずつ慣れていっていました。最後はあまり緊張することはなかったですね」

そのオーディションで特別賞を受賞。そのまま事務所に所属し、芸能活動が始まった。脇役ながら次々にドラマへの出演を果たす。共演した1歳上の先輩女優からは「堂々としているね」「子役からやっているのかと思った」と言われたという。

上京から1年半。現在は共演者や同じ事務所の仲間たちと交流しながら、東京での生活にも徐々に慣れてきた様子だ。目標を聞くと、こう答えた。

「一番の目標は女優として大成することでありながら、今はバラエティー番組にも少しずつ出させていただいています。いろんな方面で活躍して、『山本かりん』という名前をたくさんの人に知っていただけるように、まずは頑張りたいですね」

＊＊＊

第2回【「顔があざといから嫌い」壮絶いじめを乗り越えた22歳・女優が誓う「絶対したくないこと」】では、山本が中学、高校時代に受けたいじめなどについて語っている。

山本かりん

2003年、熊本県出身。女優・タレント。2024年3月に開催された「bijoux AUDITION 2024 supported by KeyHolder Group」で「廣木隆一賞」を受賞。ドラマ「量産型ルカ」などに出演。

デイリー新潮編集部