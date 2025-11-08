「理由なく妻にも母にもならない人はいる」50代の女性漫画家が同年代の主人公に込めた思い

『あした死ぬには、』で40代女性のリアルな心情を描き、多くの共感を呼んだ漫画家・雁須磨子（かり すまこ）さん。最新作『起承転転』では、「誰かの妻にもならず、誰かの母にもならず、娘のまま50歳になった」女性が主人公だ。

売れない俳優業を辞めて地元・福岡へ帰る決断をした葉子。仕事を辞める、東京を離れる、何かをあきらめる--それは人生の敗退なのか、それとも新しい冒険の始まりなのか。「起承転結」ではなく「起承転転」というタイトルに込められた、50代の「まだ結ばない、まだ転ぶ」人生について、自身も50代である雁さんに聞いた。

40代と50代の間にある「大きな段差」

--前作『あした死ぬには、』で40代女性を描かれ、今回『起承転転』では俳優を辞めて地元に帰る50代の独身女性・葉子が主人公です。雁さんご自身は40代から50代への変化をどのようにとらえていらっしゃいますか？

雁須磨子（以下、雁）：40代と50代の間には、思っていた以上に大きな段差がありました。『あした死ぬには、』のタイトル通り、40代は死が視野に入ってきたというショックがあって、それに慣れていく時期でした。でも、50代になると、体力の衰えだけでなく、新しいフェーズに入ったという感覚があります。

40代は30代や20代の自分を振り返りながら地続きで来られたけれど、50代になると大きな段差があって、ジャンプしないと前に進めない。軽やかにジャンプするというよりは、「せざるを得ない」感じですね。

--わかります（苦笑）。親の介護で二拠点生活になったり、仕事の行き詰まりで地元に帰ったり、住む場所が変わった人は身の回りにも多いです。「せざるを得ない」状況が突然やってくるというか。

雁：親の死のように突然やってくるものもあれば、今まで延ばし延ばしにしてきたことに決断を迫られることもある。何にせよ、50代は決断が必要な時期ですよね。それから、50代になって先が短くなってきたとも感じます。前作の主人公の仕事相手でガンを患い余命宣告を受けた男性がExcelで「これからできること」の表を作ったように、できることを書いておかないと、やらないままになっちゃうなと思うこともあります。

妻にも母にもならなかった女性を主人公にした理由

--主人公の葉子は「誰かの妻にもならず、誰かの母にもならず、娘のまま50歳になった」女性です。この設定にした理由は？

雁：自分と似通った部分もあって、そういう人の気持ちが一番ピンとくるということはあります。でも、それ以上に「理由がない」ことを描きたかった。結婚しない、子どもを産まないって、なんとなく理由があると思われるじゃないですか。でも、社会的信念があって結婚しないことを選び取ったわけでもなく、誰かから圧力を受けたわけでもなく、なんとなく結婚しないで来ちゃった人。そういう人は男女ともにたくさんいると思うんです。それでいて、その選択に後悔もしていない。そういう人に向けた物語があってもいいのかなと。プレッシャーに苦しまずに来てしまった人の話を描きたかったんです。

--葉子は俳優業を辞めて地元に帰るという選択をします。これはある種、諦めや敗北なのでしょうか？

雁：東京を離れること、仕事を辞めることって、一見敗退のように見えるかもしれない。でも、場所を変えて、雰囲気も変えて、疲れ切った状態から新しい何かを始める。今まで追ってきたものを諦めることで何かを得られる、そんな冒険もあると思うんです。もう一度スタート地点に戻って、「転地デビュー」するような感覚ですね。

--地元に戻った葉子は、弟にお金を貸してくれと頼むのに、親には戻ったことを秘密にします。親子仲が悪いのかと思いきや、後に登場するのはいわゆる“毒親”や過干渉の親ではなく、良いお母さんであることに驚きました。

雁：理由がないから、より落ち込むということはあると思います。さしたるトラウマもないのに悩みに陥ると、自分は悩む権利がないのに悩んでしまっている、という感覚になる。でも、理由がなくてもつらくなる時はありますよね。

親に会いたくないと葉子が思うのも、いっそ（毒親など）理由があればいいのにと思うけれど、親は大して悪くもない。でも、会いたくない。自分の惨めさを親に見せたくないとか、親に許されると自分の高い理想が一段落ちちゃうとか、そういう複雑な感情を描きたかった。結局、葉子はわがままなんでしょうけど、そういうわがままな部分も含めて葉子という人間なのかなと。

まだ語られていない「あるある」を描きたい

--葉子は50歳になってさまざまな「初めて」を経験していくわけですが、雁さん自身が50代で初めて経験したこととは？

雁：家の中に仏壇が現れたとか、お墓をどうするかとか、50代って初めて知ることが意外と多いと思うんですけど、自分のことで言えば、家族が亡くなった時、お葬式を家で出すのが初めてで、お坊さんにいくら包んだらいいのかもわからない。親もわからないからインターネットで調べたり。病気をするようになって病院にお世話になると、先生も千差万別だなと知ったり。

歳をとってから新しいことを学ぶのはつらいけど、結構楽しんでしまうところもあるんです。失敗談って面白いし、その経験が後で話のネタになったりするので。税金のことやお葬式のことなど、未知の経験や挑戦、新しいフェーズがきて、今まで雰囲気でやってきたことをちゃんと理解しなければならなくなるということは多いです。

--50代について「しょっぱいけれど、しょっぱいだけじゃない」という言葉が、作品のリリース文にもありましたね。

雁：病気や介護、親の死、そういうつらいことも含めて、新しい経験がたくさんあって、悲しい中にも面白さがあったりする。もちろん30代の人でも親が亡くなれば経験することですが、50代になるとそれが一気にまとめてやってくると思うんです。でも、その経験を話せる仲間ができたり、新しい発見があったりして、しょっぱいことは確かに多いんですけど、それだけじゃないんですよね。

中年以降の女性の人生には、まだ語られていない「あるある」が結構あるんじゃないかなと思うし、あるある以上の、人間同士のドラマをしっかりと描けたらいいなと思います。

◇SNSで同世代の活躍が可視化される現代、「何者かにならなければならない」という焦燥感に襲われている人は少なくない。雁さんは、「何者にもならない人がほとんど」だと語る。続く後編【「何者かになれなかった50代」は不幸か。夢やぶれた女性のUターンを描いた漫画家の思い】では、「何者の呪い」への向き合い方について聞いた。

