来季育成3年目を迎える広島・杉田は、勝負の一年に向けて鍛錬の秋を過ごしている。宮崎・日南での秋季キャンプでは連日の投げ込みを行い、黒田博樹球団アドバイザーからも助言を受けた。新たな挑戦をスタートさせる右腕は、強い覚悟をにじませた。

「支配下になって1軍で投げるしかない。ダメだったら切腹するぐらいの覚悟でやりたい。1年目は怖いもの知らずでやっていたが、今年は考えすぎたところがある。もう一回怖いもの知らずでやっていきたい」

今季は2軍で18試合に登板して2勝6敗、防御率3・36。150キロ前後の力強い直球とスライダー、カットボールなどの曲がり球を武器とする右腕は、早い段階から期待されているが、支配下登録まであと一歩のところで足踏みが続く。今季も7月に前川、辻の2選手が支配下登録された。自身がもがいている間に先を越された悔しさを胸に刻み、今はとにかく自分自身と向き合う。

「下半身は5割ぐらいの力で、きれいな回転の真っすぐを投げる練習をブルペンでしている。そこにプラスして、右打者の内角に沈むツーシームがほしいなと思っていたので、黒田さん（球団アドバイザー）に聞いて教えてもらった」

秋季キャンプでは、投手コーチ、黒田博樹球団アドバイザーから体の力に頼って力みすぎる癖を指摘された。ブルペンでは従来の半分ぐらいの力感で投げ込みを敢行。「この力で、これぐらいの球がいくんだと体感できた」と早くも手応えをのぞかせる。また、黒田博樹球団アドバイザーから投球の幅を広げる目的で伝授してもらったツーシームについては、「吹き上がる感じのツーシームをイメージしていたが、それは難しいから、まずは沈む系のツーシームにしたらと（黒田さんに）言われた。ブルペンでは真っすぐとツーシームしか投げていない」と試行錯誤を続けている。

支配下登録をつかめそうで、つかみきれなかった2年間の思いを来季ぶるけるべく、レベルアップを期する。（記者コラム・長谷川 凡記）