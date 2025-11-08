ドジャースのアレックス・ベシア投手が７日（日本時間８日）、インスタグラムを更新。娘が亡くなったことを報告した。

ベシアは「私達の小さな天使、あなたを永遠に愛してます。あなたはいつも私たちと共にいます」と書き出し、「私たちの美しい娘は、１０月２６日（日）に天国へ旅立ちました。今感じている痛みを言葉で表すことはできませんが、彼女を心の中に抱きしめ、共に過ごした一瞬一瞬を大切にしています」などと記した。妻ケイラさん、娘と３人で手を重ねる写真も一緒に添えた。

今年４月、妻ケイラさんが妊娠したことを報告。シーズンでは中継ぎ左腕としてチームに貢献してきたが、ワールドシリーズでは「家庭の事情」で欠場していた。シリーズ中にはドジャースの選手だけでなく、ブルージェイズの救援陣も帽子にベシアの５１を記して出場していた。

ベシアは「この困難な時期に理解と支えをくださったドジャースの皆さんに感謝します。野球界の仲間達が私たちのもとに駆けつけてくれました。彼らなしでは、とても乗り越えられなかったと思います。ドジャースファンの皆さん、ブルージェイズ球団、そして全ての野球ファンの皆さん、愛とサポートを本当にありがとうございます」などと感謝した。

病院関係者への感謝もつづり、「出会った全ての方が本当に素晴らしい方々でした。愛を込めて、ベシア家より」と妻のアカウントと共同で投稿した。