ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京王井の頭線 吉祥寺−富士見ヶ丘の間で運転見合わせ 沿線火災のた… 京王井の頭線 吉祥寺−富士見ヶ丘の間で運転見合わせ 沿線火災のため 京王井の頭線 吉祥寺−富士見ヶ丘の間で運転見合わせ 沿線火災のため 2025年11月8日 8時16分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 京王電鉄によりますと、京王井の頭線は、吉祥寺駅と井の頭公園駅の間で沿線火災があったため、吉祥寺と富士見ヶ丘の間の上下線で、運転を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 葬儀, 墓, 埼玉, 住宅, 伊東市, 介護タクシー, 東京, 徳島, 横浜