【交通情報】南九州自動車道（八代JCT～水俣IC間）上下線で夜間通行止め 11月10日（月）～11月22日（土） う回路は国道3号へ
熊本県の南九州自動車道（八代JCT～水俣IC間）は、道路やトンネルの保全工事などのため、11月10日（月）～22日（土）の夜間、上下線ともに通行止めとなります。
【期間】2025年11月10日（月）～11月22日（土）まで
【時間帯】午後8時～翌6時
【予備日】2025年11月27日（木）～12月4日（木） ※天候不良などで工事が順延した場合
【う回路】国道3号へ（八代IC～水俣IC付近まで約50km、所要時間約1時間10分）
【工事に関する問い合わせ先】
（日奈久IC～水俣ICについて）
国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所
TEL：0965-32-4135（平日 午前8時半～午後5時15分）
（八代JCT～日奈久ICについて）
NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所
TEL：0965-39-0711（平日 午前9時～正午、午後1時～午後5時）
【通行料金などに関する問い合わせ先】
NEXCO西日本 お客さまセンター
TEL：0120‐924‐863（年中無休・24 時間）