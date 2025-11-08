RKK

写真拡大

熊本県の南九州自動車道（八代JCT～水俣IC間）は、道路やトンネルの保全工事などのため、11月10日（月）～22日（土）の夜間、上下線ともに通行止めとなります。

【地図を見る】夜間通行止めとなる区間、う回路

【期間】2025年11月10日（月）～11月22日（土）まで

【時間帯】午後8時～翌6時

【予備日】2025年11月27日（木）～12月4日（木） ※天候不良などで工事が順延した場合

【う回路】国道3号へ（八代IC～水俣IC付近まで約50km、所要時間約1時間10分）

【工事に関する問い合わせ先】

（日奈久IC～水俣ICについて）
国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所
TEL：0965-32-4135（平日 午前8時半～午後5時15分）

（八代JCT～日奈久ICについて）
NEXCO西日本 九州支社 熊本高速道路事務所
TEL：0965-39-0711（平日 午前9時～正午、午後1時～午後5時）

【通行料金などに関する問い合わせ先】
NEXCO西日本 お客さまセンター
TEL：0120‐924‐863（年中無休・24 時間）