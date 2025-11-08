¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè31²ó¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥È¥¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè31²ó¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè31²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¸µ¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º¤ÏÇ¤¹¤ë¥È¥¤È¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¿¡¢¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥Á¥¬¥¦¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¸í²ò¤ò¤È¤½÷Ãæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¸µ¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º¤ÏÇ¤¹¤ë¥È¥¤È¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¿¡¢¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥Á¥¬¥¦¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¸í²ò¤ò¤È¤½÷Ãæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£