üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Âè7½µ¡Ö¥ª¥È¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡ËÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÌÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥Á¥¬¥¦¡ª¥À¥Þ¥¹¡¢¥Ê¥¤¡ª¡×¤È¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¸Û¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤¨¤º³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥È¥¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ï»Å»öÆâÍÆ¤òµ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡£¼¡Âè¤Ë¡¢¥È¥¤Î±£¤·»ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£