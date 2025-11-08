“タカトシ冠番組にタカトシ不在”の緊急事態、ゲストの新納慎也が1人オープニング
俳優の新納慎也（50歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「発見！タカトシランド！」（北海道文化放送）に出演。メイン出演者のタカアンドトシが、飛行機遅延のため収録開始に間に合わず、一人でオープニングを撮るという緊急事態が発生した。
この日のオープニングに、「北海道の皆さん、こんにちは！俳優の新納慎也です。お元気ですか？」と爽やかな笑顔で登場した新納。しかし、「きょう僕…ゲストで…呼んでいただきまして、（番組）初登場でございます。よろしくお願いします。…で、タカトシランド！ってことなんですけど、タカトシさんが、飛行機が遅延してるらしく、東京のほうから飛行機が遅れてましてですね。まだ来られていない」と、タカトシの冠番組にもかかわらず、タカトシが不在という緊急事態だと説明した。
新納は「僕もきょう東京から来たんですけど、僕はうまいこと着きました。そんなんやったらお前一人で始めたらええんちゃうか？ みたいなノリで、いまここでワケも分からず、ワケの分からん公園の前で、全然知らん人たちの前で、1人で永遠無限、しゃべらされてる、という次第でございます」と、若干パニックになりながらもオープニングトークをまとめた。
なお、タカトシ不在という番組史上初のスタートとなったが、新納と、もう一人のゲスト・メイプル超合金の安藤なつの“1人ロケ”が順調に進み、途中でタカトシも合流。無事、普段通りの番組に戻った。
