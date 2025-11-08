「木彫りのクマ」ルーツはヨーロッパ!? 徳川家とクマの面白い歴史【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

お土産でおなじみの木彫りのクマ 実はスイス生まれ、日本育ち

サケをくわえさせたのは日本オリジナル

北海道土産として親しまれている「木彫りのクマ」。どっしりとサケをくわえるそのフォルムは、日本独自の工芸品のように思われがちですが、そのルーツはヨーロッパ、スイスのベルン州・ブリエンツ村にあります。

1921～22年、尾張徳川家の第19代当主・徳川義親(よしちか)は、ヨーロッパを視察していた際、現地の農民がつくっていた木彫りのクマに心を奪われました。義親はこれを「日本でも広めたい」と考え、自らの開拓地だった北海道八雲町に持ち帰ります。

八雲の農民たちは、その意図を受けて制作をはじめ、1924年には最初の木彫りのクマが誕生しました。スイスの技術を参考にしつつ、日本らしい造形や彫り方が取り入れられ、やがて八雲独自の「毛彫り」や「面彫り」といった技法が確立されていきます。さらにサケをくわえるというワイルドなポーズは、北海道のヒグマの生態を反映した”進化形”です。これはスイスには存在しない、日本ならではの木彫り文化といえるでしょう。

その後、旭川市などの地域にも広がり、職人たちがさまざまなスタイルを生み出しました。現在では「北海道らしさ」を象徴する代表的な工芸品として知られ、観光客に人気のお土産にもなっています。

スイス製と日本製の違い

スイスの木彫りのクマ スイスのクマは手のひらサイズ。ユーモラスで人間のように見える可愛いらしい姿をしている。 北海道の木彫りのクマ 北海道のクマは迫力のあるサイズ。サケをくわえるワイルドなポーズは、北海道のヒグマそのもの。

スイスのクマは基本的に小さな置物として愛され、北海道のクマは「北海道らしさ」を象徴する代表的な工芸品として知られています。

木彫りのクマが日本に広まるまで

