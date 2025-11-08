【写真】華奢な体と圧倒的な歌唱力…90年代の美奈子さん 「ミス・サイゴン」出演決定時の一枚も

本田さんの最期の日々

2005年11月6日、歌手・俳優の本田美奈子.さんがこの世を去った。急性骨髄性白血病での緊急入院は同年1月のこと。一日も早い回復を祈り続けていたファンと関係者が涙に暮れてから、今年でもう20年が経つ。

それでも、彼女の高く澄んだ歌声が耳に残っている人は多いだろう。1985年にアイドルとしてデビューし、瞬く間に武道館コンサートを成功させるトップの座へ。過激な衣装と振り付けの「1986年のマリリン」は大ヒットとなった。

1990年にはミュージカル「ミス・サイゴン」のヒロイン・キム役を射止め、グランドミュージカルの世界へ。もとより優れていた歌唱力をさらに伸ばし、経験を積むごとに人気は高まっていった。病魔におかされても希望を捨てなかった本田さんの最期の日々を、関係者の証言で振り返る。

1990年には飲食店「本田美奈子の店・5555」をオープンさせた

（以下、「週刊新潮」2005年11月17日号掲載の「墓碑銘」を再編集しました）

リハーサルの間も微熱が続き

2004年12月4日、三鷹市で行われた室内合奏団によるコンサートで、テノール歌手の高野二郎氏と共演したソプラノ歌手の名は、本田美奈子.。ヘソ出しルックで腰を振りながら「1986年のマリリン」を歌って一世を風靡した、あの本田美奈子その人である。

コンサートを企画した音楽ジャーナリストの池田卓夫氏が述懐する。

「ミュージカルのためにボイストレーナーについて歌ううちに、クラシックにも興味を持ったそうですが、僕はCDを聴いて、心のこもった歌を歌っていると感心した。音大出身で技巧があっても心がない人の対極にあると思って、出演をお願いしたんです」

すでに2003年、古典歌曲などをソプラノの声で歌ったアルバムを発表していた。

「大学などで専門的な勉強をしていないのに、修練であそこまで歌えるようになったのはすごいと思う。ここ数年ぐんぐん伸びていたし、本人も発展途上にあると認識していました」

と、件のコンサートで指揮とピアノを担当した神田慶一氏も言う。美奈子さんの前向きにして謙虚な姿勢に打たれたと付け加えるのだが、すでにその時、病魔は彼女に忍び寄っていた。

「リハーサルの間も微熱が続き、“こんなことないんですけどドジしちゃって”と言っていた」（池田氏）

急性骨髄性白血病と診断されたのは、明けて2005年、1月22日のことだった。

契機はミュージカル「ミス・サイゴン」

生まれは寅さんと同じ葛飾柴又、育ちは埼玉県朝霞。38キロの華奢な身体に似合わないキップのよさは、その辺に由来するのか。小学生の時から「将来は歌手になる」と公言し、それを聞いていた叔母が日本テレビの「スター誕生！」に応募して、中1の時に決勝大会まで残っている。

結局、高1になって原宿でスカウトされ、17歳でデビュー。アイドルにしては歌が上手いといわれたが、

「本人はアイドルと呼ばれることを嫌がっていました。それだけに、自分を強く印象づけようと工夫していましたね。こうして生まれたのが“マリリ〜ン”という振り付けや、当時としては露出が多い衣装です」（芸能評論家の宇都木員夫氏）

が、その後、ロックバンドを結成するなどアーティスト色を強く出しすぎたからか、失速。そんな時、知人に勧められて受けたのが、ミュージカル「ミス・サイゴン」のオーディションで、1万5000倍の狭き門を潜って主役を射止めた。

「テレビに出ずに忘れられてしまうことを怖がるアイドルが多い」（宇都木氏）という中で、美奈子さんはテレビを捨てて「ミュージカルの世界で不可欠な存在」（同）になった。

体調管理しようと考えていた矢先に

割り切ることができたのは、大好きな歌について発見の連続だったからだという。自分の持ち声より高い歌も低い歌も、そのままのキーで歌わなければならない。そのためにトレーニングを受けると、驚くような声が出る。いつしかソプラノとしてクラシック音楽に挑みたいという欲求が募っていった。

再び、神田氏が言う。

「あの細い身体だから、かなり苦労して声をここまで引っ張りあげたのだと思います。本人は、将来はオペラを全曲通して歌えるくらいになりたいと考えていましたが、ただスタミナがない。それなのにレコーディングやツアーの日程が相当過酷に思えたので、オペラ歌手は体調を気にしないと伸びないと説きまして、本人も真剣に体調管理しようと考えていた矢先でした」

無菌室に入り、抗がん剤による治療が始まった。

「部屋で発声練習やストレッチなどをしながら、親しい人からの励ましのビデオやファンからの手紙を励みに頑張った。5月に臍帯血移植をしてからは、お寿司も食べられるようになったと喜んでいたのに」（芸能レポーターの梨元勝氏）

7月と10月には帰宅もできたがその都度再発し、11月6日、夢半ばにして帰らぬ人となった。享年38。

デイリー新潮編集部