ドル円は引けにかけて高値を更新も、やや慎重な動き＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場でドル円は基本的に１５３円台前半を中心とした推移となった。ロンドン市場からのレンジを引き継いだ格好。ロンドン市場午後のドル安局面では１５３円ちょうど前後がしっかりとなり、ＮＹ朝にいったん買いが入った。叱り、ロンドン朝の高値を付けきれず、再び売りが出て１５３円ちょうどを試す展開となった。アジア、欧州に続いて、米国株式市場もハイテクを中心とした売りが強まり、リスク警戒の円買いが目立った。リスク警戒の動きから米債利回りも低下（安全資産である米債の価格が上昇）

。ベンチマークとなる米１０年債利回りが４．１１％台から木曜日の最も低い水準を割り込んで４．０６％台を付けたこともドル売りに寄与した。



もっともＮＹ市場でのドル安トライも１５３円ちょうど前後の売りに慎重で、引けにかけて反発。一時４００ドルを超える下げとなっていたダウ平均株価が、エヌビディアの買い戻しなどを支えにプラス圏へ回復したことなどがドル買い円売りにつながった。ロンドン市場の高値を超えて金曜日の高値を更新する１５３円５９銭を付けたが、週末を前にしたポジション調整もあって、１５３円４０銭台に落として週の取引を終えている。



ユーロドルはロンドン市場からのユーロ買いドル売りがＮＹ市場に入っても続き、一時１．１５９１まで上昇。節目の１．１６００手前の売りに上値を抑えられると、引けにかけてのドル買いの動きもあっ手１．１５５０台まで低下。その後１．１５６０代での推移。



ポンドドルも同様にロンドン市場からの上昇が続いた。ロンドン午前の１．３０９０台から上昇し、木曜日のポンド高局面で上値を抑えた１３１５０前後の売りをこなすと、ストップロス注文を巻き込んで買いが強まり、１．３１７０台を付けたその語の調整局面では１．３１５０前後で買いが入る展開となり、１．３１６０台で引けている。



ユーロ円は対ドルでのユーロ買いを支えに朝方１７６円９０銭前後から１７７円６１銭まで上昇。その後対ドルではユーロの売りが入ったが、ドル円がしっかりとなったことで、１７７円２０銭前後の調整を経て１７７円５０銭台を付けるなどしっかりした動きとなった。



ポンド円は対ドルでのポンド買いが支え。木曜日の英中銀金融政策会合で、利下げ見通しがそれなりにみられる中で、据え置きを決めたことがポンド高につながっている。朝の円安局面で２００円６０銭台から２０１円８０銭前後まで上昇。その後は対ドルでのポンド高もあって２０２円１０銭まで上値を伸ばすしっかりした動きを見せた。



その他この時間帯に目立ったのはカナダの動き。雇用統計が予想を超える力強さを見せたことでカナダドルが急騰。ドルカナダは１．４１１０台から１．４０５０台まで急落。その後いったんもみ合いも、引けにかけて１．４０２７までドル安カナダ高となった。対円では１０８円４０銭台から１０９円２０銭近くまで急騰。その後少し調整も、引けにかけての円安もあって１０９円４０銭台を付けた。



MINKABUPRESS 山岡

