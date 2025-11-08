

「温かい弁当を提供するチェーン」の元祖・ほっかほっか亭（写真：筆者撮影）

ライター・編集者の笹間聖子さんが、誰もが知る外食・中食チェーンの経営課題や現場の工夫を探る連載「外食ビジネスのハテナ特捜最前線」。今回は、創業50年を迎える「ほっかほっか亭」を取り上げています。

大手コンビニやスーパーが中食メニューを拡充し競争が激化する中で、同社は「できたて」を貫いてきました。店で手づくりして賞味期限2時間、産地買い付け玄米を自社精米して1週間以内に使う--。一見非効率に見えるこの姿勢こそ、最大の優位性であり経営戦略そのものかもしれません。

そこで後編では、同社がこだわる｢できたて｣｢精米1週間｣｢手頃でおなかいっぱい｣の秘密を探ります。

「赤字にならない？」→赤字だった

2025年6月、深刻な米不足から米が高騰し、「古古古古米」が出回ったことが話題になっていたある日、筆者は「ほっかほっか亭」を利用した。

購入したのは490円ののり弁。古米や古古米、ひょっとしたら古古古古米を使っていても文句の言えない値段だ。そう思ってごはんをひと口食べて驚いた。もっちりみずみずしく、噛むとほんのり甘い。新米のようなおいしさだったからだ。隣で食べていた息子と顔を見合わせ、「ごはんがおいしいね！」とハモってしまった。

どうして米不足の折に、あんなにクオリティの高いごはんを安価で提供できたのか。赤字にならないのか――。大きなお世話だが商品開発責任者の信木竜司さんに尋ねたところ、本当に赤字だった。

2025年3月期、ほっかほっか亭を含む親会社ハークスレイの中食部門売上高は過去最高173億2500万円を記録するも、米の高騰を受けての値段調整が追いつかず、FC加盟店のマイナスを本部で吸収したからだ。

2024年の第1・第2四半期の営業利益は赤字、しかしその後、値段調整で黒字に転じる。2024年3月期は2億5900万円を計上。だが2025年3月期、再び営業赤字約7000万円に転落している。



ほっかほっか亭が最もこだわっているのはごはんのおいしさ（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

それでも米のクオリティを下げない理由は、創業期からの強いこだわりにある。

ほっかほっか亭では、「ブランド米」に特化した飲食業態がほぼなかった1976年から、宮城県産ササニシキを全店で使っていた。その後、季節によって米の味わい・弾力などを細かく変更するために、1997年頃からは国産米をブレンドして使用。品質を守る工夫を続けている。

「毎年、専属のバイヤーが青森、福島、石川、千葉などの農家と直接やりとりし、玄米で買い付けて自社で精米しています。スケールメリットと長年の信頼関係を活かし、価格とクオリティを担保しているのです。価格が折り合わなかったら細かい単位で多種類を買い付けしてブレンドし、コストコントロールしています」と商品開発責任者の信木さんは説明する。

1992年には、親会社ハークスレイが食品の製造、加工、流通を担う株式会社アサヒL&Cを設立し、その中に精米センターを設置した。玄米をここに集めて保管し、ほっかほっか亭からオーダーがきたタイミングで精米。各店舗へ「ほぼ1週間以内に」届ける流通ルートを構築している。

「精米したてであること、そして、専属バイヤーが吟味した国産米をブレンドするノウハウがおいしさを担保しています」（信木さん）



ふっくらみずみずしく、甘みがあるのが特徴（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

賞味期限2時間「できたて」という絶対的価値

前編で、のり弁の元祖がほっかほっか亭だと伝えたが、実は「温かい弁当を提供するチェーン」の元祖もほっかほっか亭である。49年前、温かい弁当を提供する店はなかったそうだ。

「創業者が市場に食材を仕入れに行った際、たまたま発泡スチロールに入れて売られている弁当に出会ったそうです。それがまだ温かい状態でおいしかったため、『これが本当に作りたて、できたてだったらおいしいんじゃないか』という発想から、温かい弁当づくりへの挑戦がはじまったと聞いています」（常務取締役 商品企画統括本部 本部長の飯沼俊彦さん）

ただし、手づくりのおかずを温かい状態のままで食べることには食中毒のリスクが伴い、監督官庁からの認可がなかなか下りなかった。そこで、独自に調査を進め、「弁当の購入者の80％が30分以内に消費する」データをまとめるなど、何度も直談判した。

女性が社会進出をはじめた時代だったこともあり、「つくりたてのあたたかい弁当をより多くの人に届けたい」「お客様に喜ばれるのは絶対そこだ」と確信があった。だからこそ、認可まで心折れずにがんばれたのだという。



監督官庁との粘り強い交渉によりオープンが実現したほっかほっか亭1号店。「弁当は冷たいもの」という常識を変えた（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

今では、「おいしく召し上がっていただくための時間」として、「賞味期限2時間」を徹底している。安全に食べることができる「消費期限」はそこからまだ数時間あるのだが、時間がたつに連れて具材の食感や風味が劣化し、こだわっているごはんも固くなるため、2時間と定めているのだ。

信木さんはもともとコンビニやスーパーで販売される中食の開発をしていたが、この「できたて」を魅力に感じて入社したそうだ。

「入社後、店頭に立つ研修で自分で調理してみたところ、できたてのおいしさはもちろん、手頃な価格でお客様におなかいっぱいになっていただく大切さを痛感しました。49年間かけてそのシステムを構築できていることが、コンビニやスーパー、近年台頭している惣菜店のお弁当とも差別化できている理由だと思います」

そして、この手頃さ、490円から1000円までの価格設定を可能にしているのが、小さいもので30平米、大きいものでも80平米という店舗の面積だ。狭いからこそ、賃料と固定費を抑えられている。

また、パソコンがなかった時代から積み重ねたオペレーションの効率化により、2〜3人と少ない人数で店舗を回し、人件費が抑えられていることも大きいそうだ。

メニューごとに、「1から手づくりするもの」と「あらかじめ加工しておくもの」に分けられた緻密なマニュアルがある。それが、効率化とおいしさに大きく貢献しているのだ。

たとえば、野菜のカットやサラダのセッティングは開店前や客足の少ない時間に。「できたて」での提供が必須の揚げ物は決められた分数で揚げ、ごはんは提供直前に盛る──。マニュアルは新商品が出るごとに逐一更新されるため、全国どこでも同じ品質を保てる。



開店前に野菜をカットして仕込んでおく（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

「1日のオペレーションの流れもマニュアル化されており、毎日やることが大枠決まっているので、少ない人数でも回せています」（信木さん）

新店舗のオープン前にはFCオーナー向けに、店舗をほぼそのまま再現した「研修センター」で研修も行われる。期間は基本、1カ月だ。加えて、新入社員や中途社員については、配属先を問わずはじめに店舗で一定期間働く。

つまり全員が「実際に弁当をつくってレジをする」経験者となるのだ。すると、毎日来店する客のありがたさ、昼と夜のピークの忙しさ、パートさんに支えられていることへの感謝などを実感できる。

だからこそ、誰からのアイデアも机上の空論にならない。現場感覚を伴った運営がなされていることが、ほっかほっか亭の強みのひとつになっている。

また、入社後のバックアップ体制も万全だ。研修センターは教育専門の部署で、若手の継続的な育成や店長、スーパーバイザーなどのフォローも担っている。

それに加えて、商品本部のメニュー開発担当者と購買担当者は、毎月のように本部下にある直営店に入り 「自分たちが提供しているマニュアルやレシピが正しいか」「調達している原材料が正しく規格通りで届いているか」「食材はしっかり調理できる状態か」などを必ず確認しているそうだ。



接客研修の様子（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

長く・やりがいを持って働いてもらうために

ほっかほっか亭で働くスタッフの中心である、パート社員へのフォローも手厚い。

やりがいを持って長く働いてもらえるよう、現場の作業だけでなく「どうしたらより良い店舗運営になるのか」意見を言える機会も作っている。10年以上前から実施している「不満足度アンケート調査」だ。スーパーバイザーや営業マンが気づきにくい、オペレーションや調理機器、シフト、賃金などの課題発見と改善につながっている。

パートであっても複数店舗の運営を任せる役職も用意しており、それまでのキャリアを鑑みた社員登用制度もある。

さらに社員に対しても「長く働いてもらう」ために10年以上前から、所定の労働時間を一般的な「休憩を含んで8時間」ではなく「7時間半」に変更した。一般的な企業より30分短くすることで、プライベートを充実しやすい仕組みづくりをしている。



「不満足度調査」用紙の一部（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

一時的に赤字に陥ってもごはんのクオリティを守り、緻密なオペレーション設計や教育・研修制度で「できたてのおいしさ」と「手頃な価格でおなかいっぱい」を守るほっかほっか亭。

米の値段はある程度落ち着いてきており、価格調整やメニューそのものの見直しも進んでいる。2026年3月期は、堅調な数字が営業利益として出せる見込みだ。



ほっかほっか亭の強さの源泉はどこに？

改めて、ほっかほっか亭の強さの源泉はどこにあるのだろう。中途入社組の飯沼さんと信木さんは、売り上げ200億円規模の大企業ながら、「個人の裁量が極めて大きく、1人ひとりを尊重する」風土に驚いたという。

「やりたいと思えば、商品の企画からお客様に届くところまで。販促であれば、自分の企画したツールやデザインが店頭に貼られるまでを担当できます。それも、1人で全部担わなければいけないということではなく、社内外のさまざまなリソースを使い、素早く組み立てることができる」（飯沼さん）



2024年に中途入社し、大阪・関西万博の広報で活躍した永岑しおりさん（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

前編で触れた「創業時のフォント制作者探し」も若手デザイナーが発案し、すぐに飯沼さんが「とりあえずやってみよう」と承認。それがXで4400万ビュー、17万2000イイネを超えるバズを起こした。

社内には日々アイデアが飛び交い、若手も挑戦しやすい雰囲気が漂う。一方で、多様な人材の意見を融合させ、組織力を最大化するための仕組みづくりには課題も残る。それでも、「お客様に喜んでもらう」という共通の目的が、議論を前へ前へと推し進めている。

持ち帰り弁当の原点とも言えるその目的こそが、他の中食との差別化を生んでいる。そこに、Z世代獲得への挑戦やデジタル戦略が融合することで、「いつもの安心感」と「新しい驚き」が両立しようとしているのだ。

成功の反対は失敗ではなく何もしないこと――。

次の50年も愛され続けるために、老舗弁当チェーンの進化は続く。



「手頃な価格でおなかいっぱい」を目指して2025年にリニューアル発売された「のりスペシャル」（写真：ほっかほっか亭総本部提供）

