為替相場まとめ１１月３日から１１月７日の週
３日からの週は、ドル高の流れと円高圧力が激しくぶつかり合う展開となった。ドルについては、前週のFOMCで利下げ期待が後退した影響が残っていたことに加え、米ISM非製造業景気指数が予想を上回ったことでインフレ圧力の強さが示唆され、再びドル買いが優勢となった。一方、円高を促す材料も多かった。週明けの東京市場再開直後に日経平均株価が大暴落したため、リスク回避の円買いが一気に強まった。また、米企業の人員削減が急増したことで、景気後退とそれに伴う米利下げ期待が再浮上したことも円高を支える要因となった。さらに、片山財務相による円安牽制発言も円高圧力となった。ドル円はこれらの要因が交錯、高値圏で激しい上下動を繰り返す調整局面となり、ドル円は154円から152円台までのレンジで振幅した。その他の主要通貨では、全般的なドル高が主要な決定要因だった。ポンドは、英財務相の演説で増税への警戒感が出たことや、英中銀の政策金利据え置き決定が僅差だったために12月利下げ期待が温存されたことで売られたが、その後は買い戻しが入る神経質な値動き。ユーロはECBの材料に乏しかったため、ドル高圧力を受ける展開となった。ただ、レンジは狭く1.15台での取引が中心だった。
（３日）
東京市場は文化の日の祝日のため休場。
ロンドン市場は、ドル買いが優勢。先週の米FOMCでのパウエル発言をきっかけに、市場での１２月利下げ観測が後退したことが背景。週明けのドル指数は８月１日以来、３カ月ぶりのドル高水準となっている。ドル円はロンドン朝方に154.29付近まで買われたあとは、154円台前半での揉み合いとなっている。ユーロドルは1.15台前半で、ポンドドルは1.31台前半で上値重く推移。ただ、目立った材料に欠けるなかで値幅は限定的になっている。クロス円はやや調整に押されており、ユーロ円は177円台後半から前半へ、ポンド円は202円台後半から前半へと反落している。ユーロ圏や英国の製造業PMI確報値は速報値からほぼ変化はなく材料視されず。あすの豪中銀政策金利発表を控えて、豪ドルは底堅く推移。対ドルでは0.65台半ばで売買交錯しており、ほぼ米ドルと同等の強さを示している。
ＮＹ市場で、ドル円は上下動した。ISM製造業景気指数の予想下振れを受け、一時153円台に下落したが、すぐに切り返した。急速な上げは一服しているものの、155円台を視野に入れた高値圏で推移している。ドル高が下支え要因となっており、先週のFOMC通過後、市場の12月利下げ期待は後退。複数のFOMC委員からも利下げに慎重な姿勢が示された。日銀も追加利上げに慎重なため、日米金利差縮小は緩やかとの観測から、円キャリートレードへの期待が高い。ユーロドルはドル高に押され1.15ドル割れを試す水準まで下落。ECBの利下げサイクルは終了との見方から、ユーロ自体に動きはない。ユーロ円とポンド円は円安に支えられ、上昇トレンドを維持。ポンドドルは1.31ドル台で振幅している。市場は今週の英中銀金融政策委員会（MPC）待ちで、据え置きが有力視されている。
（４日）
東京市場では、ドル円は朝方に154.48の高値を付けたが、154.50付近の抵抗線と片山財務相の「一方的で急激な動き」への円安牽制発言により上値が抑えられた。午後に入ると、日経平均株価が一時1000円超の大幅下落となり、リスク回避の円買いが加速した。米株先物安も重なり、ドル円は153.60付近まで急落した。クロス円（ユーロ円、ポンド円など）も同様に円高が進行し、ユーロ円は176.80付近、ポンド円は201.50付近まで下落した。一方、ユーロドルはドル高局面で一時1.1500を割るも回復。ポンドドルは終日上値の重い展開が続いた。豪ドルは、豪中銀の政策金利据え置きと総裁の追加利下げに消極的な姿勢にもかかわらず、地合いの弱さから売られた。円高も相まって、豪ドル円は朝の100.91付近から99.88付近まで大きく値を下げた。
