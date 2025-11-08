MVP経験者2名を相手に勝ち切った表情は、威風堂々としていた。「大和証券Mリーグ2025-26」11月7日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップを獲得。4日に2連勝を挙げた勢いそのままに、5回のアガリに一発ツモが2回で完勝。個人3連勝を達成した。

【映像】永井、実況の“一発ツモ予測”がまさかの現実に...

この試合は東家からBEAST X・中田花奈（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、永井、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びで開始。東1局1本場、永井はノベタンの2・5・8筒でリーチをかけるもこれはフリテン。1・4・7筒待ちに受けていれば4筒を一発ツモしており、アガリを逃す格好に。しかし東2局2本場、伊達から満貫をアガりすぐさま挽回した。

東3局ではトップ目の伊達が瑞原から6400点をアガるも、永井はすぐに追い上げる。東4局、567の三色同順が確定したカン6索待ちのリーチ。これが山に3枚も残っており、永井は力強く一発ツモ。リーチ・一発・ツモ・三色同順の8000点で伊達をマクり、トップ目に立った。

南2局は永井の好調なツモが大きな結果を引き寄せた。親の瑞原のリーチを受けるも、永井は粘って終盤に1・4・7筒待ちの三面張でテンパイ。山には2枚しか残っていなかったが、ここで1筒を一発ツモ。リーチ・一発・ツモ・赤の8000点でリードを広げ、これが決定打となりトップで終了した。

試合後は「やりました！ありがとうございます！」と自ら手を叩いて喜んだ。東4局の一発ツモについては「見えるのは456か567の三色同順。皆さんの捨て牌では上目の牌が山に残っていそうだと思って、567を狙いました。見事ハマっちゃいました！気持ち良かった！」と満足げに語った。

東1局のフリテンリーチについては「実はミス」と正直に明かし、「今日の戦犯になると思いましたが、トップが取れました。すみません！」と笑顔で手を合わせた。個人3連勝は「自分でもビックリしています」と謙虚に語り、視聴者からは「永井さん好きやわ」「明るくてよきｗ」「これはファンになるわ」と反響が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）4万9600点／＋69.6

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）2万7600点／＋7.6

3着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万8900点／▲21.1

4着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）3900点／▲56.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）