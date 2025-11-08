3COINS×「食卓のやまや」が初コラボ！明太子尽くしの限定商品が登場してるよ〜。

3COINSと「食卓のやまや」のコラボ商品が登場。2025年11月7日現在、全国の3COINS+plusと原宿本店で、明太子を使ったごはんのお供やおやつ全14種を販売中です。

どれもこれもおいしすぎる...

●ごはんもん

・明太なめ茸（486円）

なめ茸のとろみと明太子のピリ辛が絶妙にマッチ。ごはんが止まらなくなる一品です。

・明太高菜（378円）

高菜のシャキシャキ感と明太子の辛味がクセになる、ごはんにぴったりな味わい。

・明太ふりかけ（432円）

明太子の風味がしっかり感じられるふりかけ。お弁当やおにぎりにもおすすめです。

・明太そぼろマヨ（486円）

そぼろとマヨネーズのコクに明太子の辛さが加わり、濃厚でごはんが進む味わいです。

・鯖明太（486円）

サバの旨味と明太子のおいしさが絶妙にマッチ。お酒と一緒に楽しむのもおいしいですよ。

・明太舞茸（486円）

マイタケの食感と風味に、明太子の組み合わせでご飯が進む一品。おにぎりの具にもぴったりです。

・塗って焼いたら明太トースト（378円）

パンに塗って焼くだけで、こんがりおいしい明太トーストが完成。食パンにもバケットにもよく合います。

・もつ鍋常温ストレートスープ 海鮮明太（540円）

明太子のピリ辛な味わいがおいしい鍋スープ。これからの季節に大活躍します。

●おかしもん

・さくさく海苔天明太味（324円）

サクサク食感の海苔天に明太子の風味をプラス。おやつにもおつまみにもぴったりです。

・ドライ明太焼きチーズ（486円）

濃厚な焼きチーズに明太子の旨みを凝縮。ワインやビールとの相性も抜群です。

・明太さきいか（486円）

噛むほどに明太子の旨みが広がるさきいか。お酒のお供にぴったりな逸品です。

・明太ガーリックおかき（324円）

香ばしいガーリックと明太子の風味が絶妙にマッチ。クセになる味わいのおかきです。

・明太マヨおかき（324円）

まろやかなマヨネーズと明太子のピリ辛が絶妙なバランス。おやつにもぴったりです。

・明太ポップコーン（378円）

ポップコーンに明太子の風味をプラスした新感覚スナック。軽い食感で手が止まりません。

スリーコインズとやまやの見逃せないコラボ。どれもおいしいものばかりで、ストック買いしたくなりますよ。対象店舗でぜひ探してみて。

東京バーゲンマニア編集部