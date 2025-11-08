【ネコ漫画】「ダメ！」と言っても通じない猫に、飼い主がたどり着いた「舐められてる」の境地【作者に聞く】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹との日々を描いた漫画が注目を集める藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとして認定されている彼女は、アメーバブログやXに漫画を投稿している。
■「通じているけど応えてくれない」猫の心理
今回紹介するのは、藤緒家で起こった思わず笑ってしまうエピソードだ。藤緒さんが机に向かっているとポッちゃんが邪魔をしに来た。「机の上は来ちゃだめ」と降ろしてお説教をするが、全く通じず、事態はさらに悪化する。
藤緒さんは、「猫に話しかけても、通じていると感じることはあまりない」と語る。彼女の自論では、猫にもある程度は通じているが、「応えてくれない」のが実際のところだという。「お願いしても聞いてもらえない。ダメよと言われてもやめる気がない、みたいな感じなんじゃないかと思ってます。舐められてるんですよ、結局！」と、ユーモアを交えて表現した。しかし、その態度がたまらなく可愛く感じてしまうため、説教は「いたちごっこ」になっているそうだ。
■「病院に連れて行こうかな」を察知する賢さ
言葉でなく、表情などで通じていると感じるか尋ねると、「泣いてたり体調悪くて寝込んだりすると、いつもより聞き分けがよかったり優しかったり…というのはありますね」と、猫たちの愛情深さを感じた瞬間を語る。「説教をしてみても反省はないが、愛情は深いのだと思う」という。
一方で、「通じてほしくないことまで勝手に察知する能力もありまして」と、猫の賢さにも言及。「例えば病院に連れて行こうかな、とか。シャワーして丸洗いしちゃおうかな、とか。そういうのは思ってるだけで口にしてなくても、何やら感じ取って妙に距離を取ろうとしますよねー。賢いんだかそうでもないのか、微妙なとこです」と、猫の行動の不思議さを語った。
■「不毛な時間」も愛おしい…猫との日常
本作のその後、ミルちゃんにお説教をしたのか聞くと、「一応しました」とのこと。聞いてもらえないとわかっていても、「何も言わないでいるとそれはOKという解釈になる」からだという。
しかし、「OKだろうがダメだろうが結局机には登ってくるので、毎度猫たちに対しては暖簾に腕押し状態です」と、結局は猫に振り回されている状況を明かした。漫画の続きは、「『あのね、やめてもらえますかね。』『は？』みたいな不毛な時間が流れただけですよ(笑)」と語る。
藤緒さんは、「ときどき『通じてるぅ〜』とか言って喜んでますが、それは多分全部誤解な気もします。猫と暮らしてると通じなくて振り回されることに快感を覚えるようになってしまうので、どう転んでもメロメロですよ」と話した。どんな対応をされても、猫がかわいいことに変わりはない。
