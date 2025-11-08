「神かよお前」「まさかの…」批判を浴び続けた“サディク”が驚きのトレンド入り！ほぼ戦力外だった久保同僚FWの大仕事にSNS騒然！「前より上手くなってる」「まじでありがとう」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地11月７日に開催されたラ・リーガの第12節で、昇格組のエルチェと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
敗色濃厚のチームを救ったのが、先発した久保がベンチに下がった64分に投入されたFWウマル・サディクだった。
昨季は構想外でバレンシアにレンタルされ、今季もほぼ戦力外状態だったナイジェリア代表FWは、いきなり好クロスで決定機を創出すると、88分にはペナルティエリア内で仕掛けてPKを獲得。ミケル・オジャルサバルの同点弾を演出してみせた。
これまで久保が作り出したチャンスをことごとくフイにし、身体も重い試合が少なくなった大型ストライカーは、日本のサッカーファンからも再三にわたって批判されてきた。
そんな28歳の活躍に、X上では次のような声が上がり、トレンド入りする事態となった。
「まさかの、サディクがPKゲット（笑）」
「サディクまじでありがとう」
「PKゲットの大仕事キター！」
「この成長したサディクなら 久保とも合う気がしてきた」
「まじでよくやってくれた」
「神かよお前」
「前見てたサディクとは違う！！ ナイスすぎる」
「サディクがMOMです」
「前より上手くなってるな」
今後はこのサディクが出場時間を増やしていくかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英のジャンピングボレー
敗色濃厚のチームを救ったのが、先発した久保がベンチに下がった64分に投入されたFWウマル・サディクだった。
昨季は構想外でバレンシアにレンタルされ、今季もほぼ戦力外状態だったナイジェリア代表FWは、いきなり好クロスで決定機を創出すると、88分にはペナルティエリア内で仕掛けてPKを獲得。ミケル・オジャルサバルの同点弾を演出してみせた。
そんな28歳の活躍に、X上では次のような声が上がり、トレンド入りする事態となった。
「まさかの、サディクがPKゲット（笑）」
「サディクまじでありがとう」
「PKゲットの大仕事キター！」
「この成長したサディクなら 久保とも合う気がしてきた」
「まじでよくやってくれた」
「神かよお前」
「前見てたサディクとは違う！！ ナイスすぎる」
「サディクがMOMです」
「前より上手くなってるな」
今後はこのサディクが出場時間を増やしていくかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英のジャンピングボレー