¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤ò°ì½Ö¤Ç»ß¤á¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¹¥È3
¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÈ¿çí»×¹Í¡É¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤Û¤É¿´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»×¹Í¤ò»ß¤á¤ÆÆ¬¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Ê¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦L¡¦¥¿¥¤¥ÄÃø¡¢µ×»³ÍÕ»ÒÌõ¡Ë¤À¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¸ú²ÌÈ´·²¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤ëÊýË¡¤òËÜ½ñ¤«¤é°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë
¸å²ù¤ä¿´ÇÛ»ö¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤ë¤Ë¤Ï¡©
»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ì¤Íè¤Î¿´ÇÛ»ö¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡×
¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÁ°¿Ê¤»¤º¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤Ï¡¢¿´Íý³ØÍÑ¸ì¤Ç¡ÖÈ¿çí»×¹Í¡×¤È¸Æ¤Ö¤é¤·¤¤¡£
È¿çí»×¹Í¤¬Â³¤¯¤È¡¢µ¤Ê¬¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Ä¤Î¤ê¡¢¿´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£
¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç»ß¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤ò»ß¤á¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤ò»ß¤á¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯3Áª
¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°½Û´Ä¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£»ä¼«¿È¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤È¤¯¤Ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡½ñ¤½Ð¤¹
Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»æ¤Î¾å¤Ë½Ð¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¥°¥ë¥°¥ë¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡£
▶¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
▶Ì´¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
▶ÉÔ·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤ÎÌäÂêÅÀ
▶º£¤Þ¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È
¡½¡½¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Êp.269¡Ë
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸¦µæ¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È»æ¤Î¾å¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»æ¤Ë½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¡Ö¤Þ¤¡¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£
¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë
¹Í¤¨¤ë¤Î¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¿´ÇÛ»þ´Ö¡×¤òÁª¤Ü¤¦¡Ê¤Õ¤À¤ó¤«¤éÉÔ°Â¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¿²¤ëÄ¾Á°¤äÄ«°ìÈÖ¤ÏÈò¤±¤ë¡Ë¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò20¡Á30Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¡¢15Ê¬´Ö¡ß2²ó¤ò·×²è¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£Ë°¤¤¿¤éÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Êp.266¡Ë
¤¢¤é¤«¤¸¤á¿´ÇÛ»þ´Ö¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¡ª ¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ñ¶â·«¤ê¤Î¿´ÇÛ¤ä¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½Ìó»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ñ¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
£Âç¹¥¤¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤ë
¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢µ¤Ê¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤ì¡£
¡Ö°ìµ¤¤Ëµ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ëÂç¹¥¤¤ÊÆ°²è¤ò1¡Á2Ê¬¸«¤ë¤À¤±¡×¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î´¶¾ð¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆ°²è¤Î¥ê¥¹¥È¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
▶¥µ¥é¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó¤Î¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
▶±Ç²è¡Ø¥Þ¥é¥½¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¡ÖI`ll give you Szell¡×¤Î¥·¡¼¥ó
▶¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡½¡½¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Êp.276¡Ë
¤É¤ì¤â¡Ö2Ê¬°Ê¾å¤Ï¸«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¾å¤Ï°ì¤Ä¤Î»²¹Í¤À¤¬¡¢Ã¯¤·¤â´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤ëÆ°²è¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Ç¥ê¥ô¥¡¥¤¤¬¥¸¡¼¥¯¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥·¡¼¥ó¡ÊÂè54ÏÃ¡ÖÍ¦¼Ô¡×¡Ë¤ò1Ê¬¸«¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¡Ö´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ëÆ°²è¥ê¥¹¥È¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¿¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ëÆ°²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤Î´¶¾ð¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë·±Îý¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÍ¯¤¤¢¤¬¤ë´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦L¡¦¥¿¥¤¥Ä»á¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç²òÊü´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶¾ð¤ÏÉâ¤«¤ó¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ëÆ°²è¤ò´Ñ¤Æµã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬Â³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë´°Á´¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢´¶¾ð¤Ï¼«Á³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢´¶¾ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥°¥ë¥°¥ë»×¹Í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤ì¤é¤ÎÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
