Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤«¤éÌ®Íí¤Ê¤¯²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¼¨¤·¡¢Åê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½»Õ
º£Ç¯½©¤Ë²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡£¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç1BTC¤¬200Ëü¤«¤é1700Ëü±ß¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Ï¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÊª¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤â²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¾ºÉý¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ¤Û¤É¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë²áÇ®´¶¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÅê»ñÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÐºÑ»æµ¼Ô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÉÀ×¤¬º¤Æñ¤Ç¡¢¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤¤²¾ÁÛÄÌ²ß
¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç²¾ÁÛÄÌ²ß¤òÇÞ²ð¤·¤¿º¾µ½¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¤ï¤ëº¾µ½Èï³²¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ß¤ë¤È1.5Ãû±ß¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶áÇ¯ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÁý²Ã¤ÈÁê´Ø¤¬¿¼¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤¬º¾µ½¤Î°ìÂçµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¹¥¡¼¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ä¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡£ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆSNS¹¹ð¤«¤éÀÜ¿¨¤·¡¢Åê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¤Î¤¬Á°¼Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈï³²³Û¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï700²¯±ßÄ¶¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÏSNS¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÉ¸Åª¤òÊáÂª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ÇÎø°¦´Ø·¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÅê»ñÏÃ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤ë¼ê¸ý¤Ç¤¹¤¬¡¢àÁê¼ê¤òÂÀ¤é¤»¤Æ¤«¤é¶ô¤¦á¤³¤È¤«¤éPigButchering¡ÊÆÚ¤ÎÅË»¦¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï50¡Á70Âå¤Î¹âÎð¼ÔÃËÀ¤ä¡¢º§³è½÷À¤òÃæ¿´¤ËÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë¡ÚËèÆüÁý¤¨¤ë¤ª¶â¤Ë¶½Ê³¤·¤ÆÍ¤ê¶â¤ò¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡Û
¤¤¤º¤ì¤Î¼ê¸ý¤Ç¤â¡¢º¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤«¤é¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¶â¤ò°ÂÁ´¤Ë´¬¤¾å¤²¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥à¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¹ªÌ¯¤µ¤äàÄàÑ¤µ¤Ï¡Ö²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Û¤ÉÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëºêÅÄ°½¹á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå½÷À¡Ë¤Ï¤½¤ÎÆÇ²ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¤À¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢Á´ºâ»º¤òº¾µ½¤ËÍí¤á¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡¢¡ØÁÇÅ¨¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇLINE¤ÎID¤òÅÁ¤¨¡¢ËèÆüÏ¢Íí¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¾¦¼Ò¶Ð¤á¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢ÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡£¡Ø¤¤¤í¤ó¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬¤«¤Ê¤êÄ´»Ò¤¤¤¤¡£°½¹á¤µ¤ó¤â¤ä¤ê¤Ê¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤ÆÆþ¶â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï30Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê°½¹á¤µ¤ó¡Ë
°½¹á¤µ¤ó¤¬³«Àß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâÂç¼ê¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤Î¸ýºÂ¤À¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ¿®´¶¤ÏÊú¤«¤º¡¢¤à¤·¤íÎÉ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¹âÍÈ´¶¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È²Ô¤²¤ë¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢¤³¤³¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢30Ëü¤Î¸µ¶â¤Ç¤âËèÆü¡¢¿ôËü±ßÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¿ô»ú¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¡¢¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤«¤é¤Ï¡Ø°Å¹æ»ñ»º¤Ïº£¤¬²Ô¤®¤É¤¡£ÄÉ²ÃÆþ¶â¤¹¤ë¤Ê¤éÁá¤á¤Ë¡Ù¤ÈÀú¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢50Ëü¡¢100Ëü¤ÈÄÉ¤¤Á¬¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ô»ú¤ÏËèÆü¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ......¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê°½¹á¤µ¤ó¡Ë
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤Ïµ¶Êª¤À¤Ã¤¿¡£¿ô»ú¤Ï¥À¥ß¡¼¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À½¸¶âÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°½¹á¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¿ôÆü¸å¡¢àÈàá¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡£Åµ·¿Åª¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÚàºÇ¸å¤Î½êÍ¼Ôá¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Èï³²²óÉü¤ÎÂè°ìÊâ¡Û
¹ç·×180Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿°½¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð¶â¿½ÀÁ¤ò¤«¤±¡¢DM¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¤Ê¤·¤Î¤Ä¤Ö¤Æ¡£Ï¢Íí¤Ï¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤äÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÍ¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î·ÐºÑÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤è¤ê¤â»ñ¶â°ÜÆ°¤¬ÍÆ°×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÄÉÀ×¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Î¤ª¶â¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È·Ù»¡¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¡£º¾µ½¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò²ð¤·¤¿º¾µ½¥¹¥¡¼¥à¤ò¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÐºÑÉôµ¼Ô¡Ë
Æ¿Ì¾À¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢°ìÅÙÃ¥¤ï¤ì¤ë¤ÈÃ¥´Ô¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²¾ÁÛÄÌ²ß¤À¤¬¡¢µßÀ¤¼ç¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¸½¤ì¤¿
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÇÊÖ¶â¤ÎÃ¼½ï¤òÄÏ¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢ñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤ª¶â¤Î¹Ô¤Àè¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤ª¶â¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ï¡¢³¤³°¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº¾µ½»Õ¸Ä¿Í¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º¾µ½»Õ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄÉÀ×¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¥¹¥ï¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤Ç±£¤Ú¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æà½êÍ¼Ô¤ÎÍúÎòá¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¡¢°Å¹æ»ñ»ºº¾µ½¤ÎÈï³²²óÉü¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ßº¾µ½ÊÖ¶â»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¾ÅÄ¾ÍÂÀ¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2000·ï¤â¤ÎÈï³²²óÉü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÆ»¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤À¡£
¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤Ë¾ðÊó³«¼¨¤äÊÖ¶â¤òµá¤á¤Æ¤â²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¤Î¤ß¡¢ÆÍÇË¸ý¤Ï³«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬ºÇ½ªÃÏÅÀ¤Î³ä¤ê½Ð¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¤Ë¤Ï¡¢à¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óá¤È¤¤¤Ã¤Æ¼è°úÍúÎò¤¬ÅÔÅÙÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤òÃ°Ç°¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇºÇ½ªÃÏÅÀ¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÈø¤è¤¯³ä¤ê½Ð¤»¤¿¤é¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤«¤é·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º¾µ½»Õ¤Î¸ýºÂ¤ä¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤â¤·¤³¤³¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÖ¶â¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âº¾µ½»Õ¤¬ÂáÊá¤Ë»ê¤ì¤Ð¡¢¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¤ÇÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¤Î²á¤Á¤Ç¡¢Á´ºâ»º¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤°Å¹æ»ñ»ºº¾µ½¡£º£¸å¡¢AI¤Ë¤è¤ë²èÁü¤ä±ÇÁüÀ¸À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¤è¤êËÄ¤é¤à¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£Áê¼ê¤Î¼ê¸ý¤òÃÎ¤ê¡¢¤Þ¤¿ÂÐºö¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«ËÉ±Ò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
