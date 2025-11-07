Image: Shutterstock

Uberは、第3四半期の決算説明会でAI分野への参入を狙っているとの計画が明らかにしました。Uberの経営陣は、会社の収益を伸ばすためのさまざまな策を発表したんですが、5つの重要戦略のうち2つがAI関連でした。

AIトレーニングで二足のわらじ

まず1つ目は、最近発表されたパイロットプログラム。ドライバーや配達員がAIモデルのトレーニングを手伝って、ちょっとしたお小遣い稼ぎができるというものです。

具体的には、写真のアップロード、防犯映像への注釈付け、母国語での音声録音、書類の提出、AIの回答を評価する、といった細かい作業をして報酬がもらえるというもの。

これは「Digital Tasks」という名前がつけられていて、今のところインドとアメリカのドライバーと配達員だけが使えるとのことですが、今後は一般の人にも広げていく計画だそうです。

「中には物理学の博士号が必要なタスクもあるんですよ」と、UberのCEOダラ・コスロシャヒ氏は決算説明会で語っています。

これはAIデータサービス事業「Uber AI Solutions」の一環とのことで、コスロシャヒ氏はこの事業は「ものすごい数の顧客を獲得している」と説明しています。

Uberの野望

輸送とロジスティクスの会社がなぜ？と思うかもしれませんが、実はこれ、Uberの大きな目標の一部なんです。つまり、輸送だけじゃなくて「柔軟な働き方」も提供するオールマイティなアプリを目指しているということ。コスロシャヒ氏は次のように語っています。

私たちのプラットフォームは仕事のためのプラットフォームなんです。最初は輸送という仕事から始めましたが、他の種類の仕事もできるようにしていきたい。それがUber AI Solutionsの狙いです。

2つ目のAI戦略は、自動運転車。これもUberが輸送のオールマイティなアプリになりたいという目標と深く関係しています。コスロシャヒ氏は「人間のドライバーと自動運転車を1つの市場に統合したい」と話しています。

それもあってUberはロボタクシーに本気で取り組んでいるというわけです。先週、Nvidiaと組んで10万台のロボタクシーを作ると発表しました。2027年から展開を始める予定となっています。

まだ収益化できていない自動運転

ただ、決算説明会でコスロシャヒ氏も認めているように、自動運転車はまだ儲かる事業にはなっていないんです。

少なくともこの先数年は黒字化しないだろうとのこと。収益化の問題もありますが、安全性の問題も存在します。実は先週、サンフランシスコで地元で愛されていた雑貨店の猫がロボタクシー大手Waymoの車にはねられて亡くなったのです。

この事件で市民が激怒して、市の監督官が「郡が自動運転車を禁止できるようにする法律を作ろう」と言い出す事態に。

Uberにとっては最悪のタイミングですよね。というのもちょうど先週、電気自動車メーカーLucid Motorsや自動運転車メーカーNuroと組んで、サンフランシスコでロボタクシーのテストを始めると発表したばかりだったからです。

いろいろありますが、それでもUberのCEOはこの技術の未来に前向きなようです。今から10年後には「売られる新車すべて」が自動運転機能を持つようになるだろうと予測しています。「自動運転は世界にとってすごく明るい未来なんです。世界がもっと安全になりますからね」と語っています。