『軽くて暖かい』って最強！【ユニクロ】在庫あるうちにGET推奨！「カシミヤ100%トップス」

そろそろ冬を意識したアイテムを買い足したい時期。今から買うなら、【ユニクロ】の「カシミヤセーター」をチェックしてみて。高級感のあるカシミヤ素材100%で上品見えしつつ、暖かな着心地も叶いそうです。今回は、オンにもオフにも使いやすいタートルネックとクルーネックのトップスをご紹介。カラー展開も豊富にあるので、マイサイズがあるうちにぜひ手に入れて。

重ね着にも◎ 首元まで暖かいタートルネック

【ユニクロ】「カシミヤタートルネックセーター」\12,900（税込）

軽くて暖かなカシミヤが100%使われたタートルネックセーター。公式サイトには「ふくらみ感があって極上な肌ざわり」とあり、心地よく着られそう。タートルネックで首元まで温めてくれるのはもちろん、スウェットやベストなど重ね着すればコーデのワンポイントになります。パープルやブルーなどのきれいな色味から、モノトーン系のベーシックカラーまで、全10色をラインナップ。

全19色！ シンプルで着まわしやすいクルーネックセーター

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックセーター」\9,990（税込）

カジュアルにもきれいめにも振りやすい、シンプルなクルーネックのセーター。公式サイトによると「軽くて暖か」とのことで、寒さが厳しいこれからの季節にぴったりの一枚です。トレンドカラーとして注目のレッドやブルーをはじめ、シックなグレー・ネイビーなど全19色という豊富な色展開も嬉しいポイント。オンオフ問わず使えるミニマルなデザインだから、大人のデイリーコーデで手放せなくなりそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M