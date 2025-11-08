侍ジャパンの強化合宿が宮崎県でスタートし、7日の2日目に中日の郄橋宏斗投手がブルペンに入りピッチコムについて語りました。

シーズン終了後から「あまり休むことなくしっかりと状態を上げたままを維持しながら、調整しました」という郄橋投手。「体の状態も良いですし、投げてる球も特別悪くはないのかなと思います」と自身の調子について話しました。

ボールやピッチコム、ピッチクロックといったNPBと異なる環境となりますが、WBC球への対応については「僕は準備する期間が他の選手よりも長かったので、そこに関しては大丈夫ですし、あまり心配はないのかなと思います」とコメント。

ピッチコムについては「帽子の中に何かがあるという経験は初めてなので、若干『なんかあるな』というのはありますけど、それは慣れ次第でなんとかなると思います」と話しました。

そしてピッチクロックについては「首を振る回数も限られてくるので、そこはやっぱりピッチャーとキャッチャーの信頼関係であったり、コミュニケーションというのがより大事になるかなと思うので、普段から色々話していければ、良い形で試合に入れるのかなと思います」と話しました。

WBCでの起用法を聞かれると、「特に自分にこだわりがあるとか、どこで投げたいとかいうわけではないので、しっかり与えられたポジションを全うする気持ちで頑張りたいなと思います」と意気込みました。