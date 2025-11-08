スーパーなどでも見かけることが多くなった『アーモンドミルク』ですが、そのメリットやデメリットを知っていますか？

販売量「10年で30倍」

2013年に日本市場に誕生した「アーモンドミルク」は、牛乳・豆乳に続く“第3のミルク”として注目され、アーモンドミルク研究会によると「国内年間販売量は10年間で約30倍」に。

スーパー『東急ストア』では、アーモンドミルクの売り上げが「2024年比で1.2倍」とのことで、都立大学店（東京・目黒区）でも様々並んでいます。

国内シェアNo.1、『江崎グリコ』の「アーモンド効果」シリーズからは砂糖不使用やキャラメル味など9種類を販売。(※店舗によって種類や在庫は異なります)

新たに10月に登場したのが、ほどよい甘さが特徴の「アーモンド効果 オリジナル微糖」（200ml・138円）です。

THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：

「ミルクの優しい甘さに“アーモンドの存在感”をかなり感じる」

『カゴメ』からも10月、「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」（200ml・ 149円）が新登場。その名の通り「めちゃくちゃ濃厚。アーモンドの香ばしさやほろ苦さを感じる」（新名部員）味わいになっています。

他の都内のスーパー4店舗も調べたところ、8メーカー38種類ものアーモンドミルクが販売されていました。

スタバは「自社オリジナル」アーモンドミルク

大手コーヒーチェーン『スターバックス コーヒー』では、こだわり抜いたエスプレッソに“自社オリジナル”のアーモンドミルクをあわせた「アーモンドミルク ラテ」（Tallサイズ 495円〜)を販売。 ※一部店舗では価格が異なります

「アーモンドミルクがおいしい。体を作る、キレイでいられるという面ではすごく良い」（40代女性）

「丸い柔らかい味。スッキリして飲みやすい」（50代女性）

「少し甘みがあるけど、アーモンドの香りがすごくあるので好き」（60代男性）

『スターバックスコーヒージャパン』中島史絵さん：

「昔は健康志向が高い人という感じだったが、今は性別・年代問わず多様なお客様が選んでくれる」

アーモンドミルクが「体に良い」ワケ

健康や美容に良い…というイメージの強いアーモンドミルクですが、何がそんなにスゴイのでしょうか？

アーモンドミルクを10年以上取材し、レシピ考案や講演会などを行っている専門家によると…

管理栄養士・柴田真希さん：

「とても“カロリーが低い”。コップ1杯あたり牛乳の半分以下」

アーモンドミルクはアーモンドと水だけで作られた「植物性飲料」なので、“カロリーや“糖質が抑えられている”とのこと。

そして最大の魅力が…

柴田さん：

「アーモンドは抗酸化作用のある“ビタミンE”がゴマの約300倍。“血行促進効果”もあるので、“生活習慣病予防や免疫力アップ”に繋がる」

他にもアーモンドは食物繊維やオレイン酸も豊富。

そのまま食べるよりも“液体の方が栄養素の吸収率が高い”のも魅力だといいます。

アイス・ヨーグルト・プリンにも

栄養素豊富なアーモンドミルクを活用しているのは、飲み物だけではありません。

「フロムグリーン アーモンドミルクキャラメル」（クラシエ/85ml・194円）は、アーモンドミルクに植物性のキャラメルペーストをあわせたアイス。

新名部員：

「キャラメルが絶妙なバランス。砕いたアーモンドが入っているので、よりアーモンド感が増す」

他にも、乳成分を一切使用せず香ばしい味わいと優しい甘さが特徴の「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」（国分グループ本社/300g・399円）

アーモンドミルクのスッキリとした後味と卵の濃厚な旨みが味わえる「アーモンドミルク仕立てのクリーミープリン」（トーラク/83g・172円）などスイーツにも幅広く活用されています。

アーモンドミルクで「ヘアケア」

入浴剤などを販売するコスメブランド『LUSH』でも、アーモンドミルクを配合した3種類のヘアケアアイテムを販売。

一番人気は、洗い流さないヘアミスト「スーパーミルキー ヘアプライマー」（100g・2860円/250g・5320円）です。

新名部員：

「バニラの甘い香りでしっとり。“髪をコーティングされている感じ”がすごく良い」

ビタミンEによって髪を健やかに整え、しっとり柔らかい髪質に仕上げてくれるといいます。

弱点は「タンパク質不足」

広がりを見せるアーモンドミルクですが、“弱点”もあります。

管理栄養士・柴田真希さん：

「豆乳以外の植物性ミルクは“タンパク質が不足しがち”になってしまう」

そのため、プロテインと混ぜて飲んだり、スープや鍋など他の食材と一緒に摂るのがオススメとのことです。

（THE TIME,2025年11月6日放送より）