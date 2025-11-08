12月27日、サウジアラビアで転級初戦…無敗の相手に「黒星つけたい」

プロボクシング前WBC＆IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M.T）が12月27日、サウジアラビアのリヤドでWBC世界スーパーバンタム級9位のセバスチャン・へルナンデス（メキシコ）戦に臨む。これがスーパーバンタム級に階級を上げての初戦。7日に都内のホテルで記者会見が行われ「自分自身のパンチを過信せずに」と着実に勝利を目指していく。その先に見据えるのは来年5月に予定される世界同級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのビッグマッチだ。

「自分自身のパンチを過信せずに、しっかり試合をコントロールしていきたいと思っています」

転級初戦に向けた意気込みを、中谷はこう口にした。171センチという長身と、そこから来るリーチの長さは新しい舞台でも武器になるはずだ。ただ中谷はそれに甘んじることなく、着実な試合運びでの完勝を目指す。

これまでの戦績は中谷の31戦31勝（24KO）に対し、25歳のヘルナンデスも20戦20勝（18KO）。実にKO率9割という強敵だ。「これまでもたくさん無敗の選手と戦ってきたので、しっかり自分のボクシングをして黒星をつけたい」と言い切った。

「パンチを過信しない」という言葉の意味を問われると「相手にダメージを与えない可能性もあるので、そういうところも想定しながら、たくさんパンチを出していきたいなと思っています」と対戦プランの一端を明かす。

「体重もきつくなって来ていましたし、パフォーマンス的にもスーパーバンタムのほうがよりいい戦いをできるなと思った」と階級を上げた理由を口にする。相手が変われば、自身にも変化が必要になる。「階級を上げて、多少の肉付けというところが必要になるなという感覚があったので、多少筋力は増えた部分があります。そこをどう12月27日に発揮できるかなっていうのは自分自身楽しみにしている。調整しながら成長を実感していきたいと思っている」と、実戦で感じられる変化を楽しみにしている様子だ。

会見場で詰まらぬ井上との距離、裏では「プライベートジムの…」

来春には井上尚弥との対戦が見込まれている。この日、会見場で並んだ2人は共に「来年5月のビッグマッチ」という言葉を何度も繰り返した。並んでの撮影に笑顔はなく、目も合わせない。ステージでは距離も最後まで詰まらなかった。中谷は「比較的普段通りだったかなと思っているんですけど」と笑うと「僕、プライベートジムを作ったんですけど、そこの話をちょっとしてました」と舞台裏での一幕を明かした。

2人だけではない。日本のボクシング界の誰もが「来年5月」を口にし、世界のトップを日本人同士で争う絵を描いている。中谷も「もちろん見据えてはいますけど、12月27日に大切な試合が待っている。そこでいいパフォーマンスをすることに全集中しています。その過程に、延長線上にそういうビッグファイトが待っている。一つ一つしっかりテーマを持って成長していきたいなと思う」。そこへ向けての大きな一歩が、サウジでの試合なのだ。

今後は米国合宿で調整する。「いろんなことを試しながらっていうのはありますけど、自分自身のパンチを過信せず、ボクシングの技術をしっかり伸ばしていくような合宿にしたい」と、ここでも同じ言葉を繰り返した。

この大型興行はサウジアラビアの首都リヤドで開催される「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」の一つとして行われる。井上とWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）の防衛戦がメーンイベントとなり、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）はIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）と対戦。世界3階級制覇を目指すほか、今永虎雅（たいが、大橋）、堤駿斗（志成）、堤麗斗（志成）ら日本人選手が6人出場する。NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）