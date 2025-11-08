今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるお家の猫ちゃんとパパさんの微笑ましいやり取り。お風呂掃除をしていたパパさん。曇った扉をスポンジでこすっていると、反対側からジッとこちらを見つめる猫ちゃんの姿が。

何気なく動かした手の動きに、猫ちゃんがすかさず反応。そこから、思わぬ展開が始まったそうです。投稿はThreadsにて、11万回以上表示。いいね数は4000件を超えました。

【動画：お風呂掃除をしていたパパ→スポンジを動かすと、扉越しにネコが…】

かれこれ10分くらいお風呂の扉掃除してる

今回、Threadsに投稿したのは「fuuboo30」さん。

パパさんがスポンジを動かすたびに、猫ちゃんは反対側から飛びついたり、前足でチョイチョイと手を伸ばしたり…。曇りガラス越しのやり取りが開始された模様。まるで二人でゲームをしているみたいだったそうです。

お風呂掃除をしていたはずが、いつの間にか猫ちゃんとの遊びに夢中になってしまったパパさん。その結果、お風呂場の扉はピカピカになり、猫ちゃんも大満足の様子だったようです。

気づけば10分以上も続いていたというお風呂のドア遊び。猫ちゃんにとっては楽しい時間であり、パパさんにとっても癒しのひとときになったことでしょう。

ちなみにパパさんは、いつもお風呂掃除を頑張っているそうです。一方、猫ちゃんはというと付き合ってはいるものの、少しずつ飽きてきているのだとか…。

微笑ましい光景にほっこり癒されたSNS民たち

お風呂掃除をしているパパさんと、その動きに反応していた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「お風呂の扉、ピッカピカになりますね」「お風呂の扉、磨かれてそのうち透明になると思います」「掃除という名のあそびにゃ。笑」「お風呂掃除する旦那さんご立派」「人はお掃除、猫ちゃんは遊びと運動になっていいですね」などの声が多く寄せられていました。多くの方がパパさんと猫ちゃんのやり取りにほっこり癒されたことでしょう。

Threadsアカウント「fuuboo30」では、可愛い猫ちゃんたちとご家族との穏やかな日常の様子などが投稿されています。見ていて微笑ましい投稿ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「fuuboo30」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。