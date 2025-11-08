こりゃ激アツだーーー！！【ローソン】専門店が監修♡ 今食べたい「新商品」

【LOWSON（ローソン）】から登場した、新作キャラメルスイーツに注目！ 今回は、筆者も大好きなスイーツブランド【MERCER bis（マーサービス）】とのコラボ商品！ 贅沢な味わいとこだわりの食感を兼ね備えた2品をさっそく試してみたので、その魅力をたっぷりとお届けします。

生地も中身も主役級！ 香ばしさ広がる和スイーツ

見た目はしっかり和風なのに、中にはふわっと軽やかなホイップとキャラメルソースが詰まった、ユニークな「生キャラメルどらもっち」。しっとりもちもちの生地が、口に入れた瞬間ふんわりと弾力を感じさせ、中のミルキーなホイップがとろけるように広がります。キャラメルの苦味と甘さのバランスも心地よく、ほっとする味わいです。

生キャラメル × ホイップクリームのバランスが絶妙！

カットすると、中からミルクホイップと、キャラメル色のクリーム、さらには生キャラメルが登場！生キャラメルはしっかり甘さがあるのに、ホイップクリームのおかげなのか、後味がすっきりしていました。サイズ感もちょうどよく、満足感のある一品です。

洋菓子好きにもうれしい、ふわふわ生地のロールケーキ

こちらは、生キャラメルのとろけるような食感とふんわり生地が特徴の「生キャラメルロールケーキ」。スポンジはやわらかく、空気を含んだように軽やか。ホイップとキャラメルソースの両方が入っているので、口どけのなかにしっかりとしたキャラメルの風味が感じられます。

ひと口サイズでも感じる、満足感とこだわり

クリームをすくってみると、キャラメルのつややかさが視覚的にも食欲をそそります。小ぶりながら、ミルキーさと香ばしさのバランスが取れていて、まさに濃密な一口。洋菓子専門店仕込みの美味しさを、コンビニで手軽に楽しめるなんて嬉しすぎます！ リピ買い必須の一品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里