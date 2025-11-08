佐野海舟は決勝点をアシストした

ドイツ1部マインツは現地時間11月6日、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズの第3節でイタリア1部フィオレンティーナと対戦し、2-1で勝利を収めた。

途中出場の日本代表MF佐野海舟は試合終了間際に左サイドからのクロスで劇的な決勝ゴールをアシストした。

マインツはMF川崎颯太がウイングバックとして先発出場。スタートは左サイドで、後半からは右サイドに移ってプレーした。佐野は1点ビハインドの後半15分から出場。同22分には同点ゴールが生まれた。

1-1のまま90分が経過し、このまま引き分けで終わるかに思われたが、後半アディショナルタイム5分に試合が動いた。左サイドの高い位置に攻め上がった佐野が右足でピンポイントのクロスを蹴り込むと、これをMFイ・ジェソンが頭で押し込み、決勝点となった。

クラブの公式インスタグラムでは「完璧なヘディング」とピッチレベルから撮影されたゴール動画を公開。現地のファンからは「完璧なクロス」「素晴らしい夜」とコメントが寄せられている。

11月シリーズを戦う日本代表にも引き続き招集されている佐野。昨季のブンデスリーガで走行距離1位、デュエル勝利数リーグ4位を記録したダイナモは途中出場からチームを勝利に導く圧巻のパフォーマンスを見せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）