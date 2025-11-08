日本中に分布し、身近な猛禽類として知られるトビ。



【写真】インパクト強烈！映画に出てきそうな異様な光景

今SNS上ではそんなトビが密集した異様な光景が大きな注目を集めている。



この写真を紹介したのは写真家のもみじ卍ゅうさん（@momiji_man_10）。



農地を耕すトラクターの前に群がる何百匹ものトビ。往年のアルフレッド・ヒッチコック監督のサスペンス映画「鳥」を彷彿する強烈なインパクトある光景だが、なぜこの場所にこれだけのトビが集まっているのだろうか？



もみじ卍ゅうさんにお話を聞いた。



ーー撮影された場所は？



もみじ卍ゅう：撮影地についてはあまり具体的に言わないのが鳥撮りの暗黙のルールですので伏せさせていただきますが、ザックリ言えば、とある大規模な農地ですね。



そこでトラクターで土起こしをしている時に、耕したあとの土から出てくる虫を目当てに集まったトビを撮影しました。自宅からそんなに遠くない場所なのでカメラを始めた頃から通っています。特別珍しい光景ではないと思っていました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



もみじ卍ゅう：鳥撮りをしているとトビはどこにでもいて珍しくない野鳥なのですが、今回の写真も「あー今日も集まってるなー」といういつもの感覚で投稿したら、これほどまでに猛禽が密集していることに驚いている方が多かったのが印象的でした。



SNSユーザー達から



「うちの地方は白鷺メインでパーティー会場になる 招待状を出してないのに、耕し始めるとみんなすぐ気付いて集まってくるの、なんで？？」

「雀か鳩かと言わんばかりの数、集結しているの凄いですね… トビは猛禽類の中ではかなり身近なイメージがありますが、こんな密集はビックリ…」

「一瞬AIかと思った。 カラスが耕した後であろう畑にうじゃうじゃいたのは見た事あったけど、トンビもなんだねぇ」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんの身近でこんな光景は見られるだろうか？



なお今回の話題を提供してくれたもみじ卍ゅうさんはXやnote、YouTubeで日々の撮影の成果や撮影テクニックを発信をしている。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）