１０月２３日に行われたドラフト会議で東日本ブロック所属チームのＯＢ１１選手が指名された。栄えある“ドライチ”は２人。湘南ＯＢの明大・大川慈英（じぇい）投手が日本ハムに。相模ＯＢの明大・小島大河捕手が西武に指名された。

大川の中学時代について湘南・田代栄次監督（４８）は「体が小さくて細かった。リリーフで短いイニングを投げていた」と述懐。「おとなしくて真面目。コツコツと自分の出来ることをやっていました」と話した。

小島を知る相模・岩永一志監督（６６）は「ミーティングでいつも姿勢正しく聞いていたことが印象に残っている。野球に取り組む姿勢が素晴らしかった」と話す。１年秋から８番・三塁でレギュラー。「体が小さくて、バットが負けてファウルになって四球で出塁してね。でもしっかりバットを振っていた」と思い出を語る。中学時代は捕手以外の全ポジションを経験。東海大相模で捕手に転向しつかんだプロ入りに「やれと言ったことをすぐに出来た」と能力を評価した。

また横浜泉中央ＯＢの東洋大・島田舜也は地元ＤｅＮＡから２位指名。横浜泉中央は３年連続ドラフト指名選手を輩出。小山ＯＢで日本ハム３位の東海大・大塚瑠晏はボーイズの世界少年野球大会・日本代表で準優勝に輝いている。