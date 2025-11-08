スーパー渋滞地帯へ早く高架を！「新大宮上尾道路」

首都高の最北路線であるS5埼玉大宮線を、さらに北へ延伸する「新大宮上尾道路」の事業が進んでいます。2025年現在、どこまで進んでいるのでしょうか。

【どこまでできたの…？】これが「新大宮上尾道路」です！（地図／写真）

「新大宮上尾道路」は、さいたま市内の与野JCTから、上尾市内の「上尾南」までの8.0km。国道17号「新大宮バイパス」「上尾道路」の中央部に自動車専用の高架部を設ける事業です。

東京から続く新大宮バイパスの中央に設けられている高架が途切れる与野JCT以北は、高架の交通がなだれ込むうえ、市街地区間で信号が連続。1日最大約6万5000台の交通を受ける円阿弥（さいたま市中央区）、三橋（同大宮区）といった地区は、片側3車線がびっしり埋まることもある埼玉県内でも有数の渋滞スポットとなっています。

新大宮上尾道路は2016年度に事業化しましたが、まだ本線の高架橋工事には至っていません。目立って進んでいるのが、「与野出入口の付け替え工事」と、「宮前ICの橋脚工事」です。

現在、S5埼玉大宮線の与野出入口は、高架からそのまま地上道路の中央部とをつなぐ形となっていますが、このランプを道路の外側に付け替えます。本線高架部の延伸を可能にするための準備工事の一つです。

上り線の新しい与野入口はループ状のランプとして新設されます。こちらは2024年度までに橋桁の架設が完了しており、今年度に料金所工事まで行われます。

宮前ICは新大宮バイパス・上尾道路（国道17号）と国道16号が交わる一般道のインターチェンジです。その上にさらに高架の新大宮上尾道路を建設すべく、一部の橋脚がすでに姿を現わしています。

このほか、地上道路の拡幅に必要な用地確保も着々と進められており、2025年10月には三橋地区の橋梁下部工事も国から発注されています。これから新大宮バイパス上の構造物工事も本格化すると見られます。

出入口はどこにできる…？

地上を走る新大宮バイパスの混雑緩和の切り札として期待されている新大宮上尾道路ですが、その高架部へどこで乗り降りができるのか。各部の出入口の形態も明らかになっています。



渋滞する国道17号新大宮バイパス（東京方面）の三橋二丁目交差点。新大宮上尾道路ができて以降も、ここから与野まで行かないと首都高には乗れない（乗りものニュース編集部撮影）。



下り線（北行き）出口、上り線（南行き）入口がある与野出入口以北は、次の4つの出入口が設けられる見込みです（名称はすべて仮称）。

・大宮：下り線入口、上り線出口。三橋五丁目（南）交差点の南側が地上との出入口になります。

・宮前南：下り線出口、上り線入口。大宮西警察署前交差点の北側が地上との出入口。東京方面と国道16号を行き来するうえでのアクセスポイントとなり、大宮出入口と対をなします。

・宮前北：下り線入口、上り線出口。上尾道路の西新井（南）交差点の南側が地上との出入口です。

・上尾南（終点）：下り線出口、上り線入口。堤崎（北）交差点の北側に出口、南側に入口が設けられ、宮前北出入口と対をなします。UDトラックスの工場やAmazonの倉庫などがある一角です。

※ ※ ※

このなかで、地上道路が最も混雑するのは大宮出入口付近ですが、そこから東京方面の首都高には乗れません。終点手前の出入口となる宮前北も、本線が上尾南以北へ延伸しなければ効果は限定的となりそうです。埼玉県などは、上尾南出入口以北、圏央道の桶川北本ICまでの早期事業化を強く国に求めています。