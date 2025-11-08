¹â»ÔŽ¥Ï¢Î©À¯¸¢¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëŽ¢3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªŽ£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ò½ª¤¨¡¢Æâ³°µ¼Ô²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡á1Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»öÄÌ¿®¡Ë
1955Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ°Ê¹ß¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¹â»Ù»ýÎ¨¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¶áÃø¡ØÀï¸å80Ç¯¤Î¼èºà¾Ú¸À¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢Àï¸åÀ¯¼£¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ70Ç¯¤Î¹¶ËÉ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÎò»Ë¤ä·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
10·î21Æü¤ËÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤Ë¹¥´¶¤ò¼¨¤¹¹â»Ù»ýÎ¨¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎÌó10Æü´Ö¡¢ÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ê¤É¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·Æâ³Õ¤ÎÁÈ³Õ¡Ê21Æü¡Ë¡¢¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¾§¤¨¤¿¹ñ²ñ¤Ç¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¡Ê24Æü¡Ë¡¢½é³°Í·¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ»²²Ã¡Ê25¡Á27Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¡Ê27Æü¡Ë¤ÈÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ê28Æü¡Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ»²²Ã¡Ê30Æü¡Á11·î1Æü¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆüÄø¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
³ô²Á¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
¿·Æâ³Õ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ´ü¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬10·î27Æü¡¢½ªÃÍ¤Ç½é¤Î5Ëü±ßÆÍÇË¤Î5Ëü0512±ß¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£°Ê¸å¤âÂ³¿¤·¡¢31Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î5Ëü2411±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Àä¹¥Ä´¤Î°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¤À¡£ÉÔ°ÂÍ×°ø¤È·üÇ°ºàÎÁ¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤Ï³Î¤«¤ËÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢²áµî26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¡Ö¼«¸øÏ¢·È¡×¤Î¾ÃÌÇ¤È¡¢·ëÅÞ13Ç¯Í¾¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ê2012Ç¯¤Î·ëÀ®»þ¤ÏÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡Ë¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«°ÝÂÎÀ©¡×¤Î½ÐÈ¯¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î·ãÊÑ¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï10·î4Æü¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î¹â»ÔÁíºÛÁª½Ð¤Î¸å¡¢10Æü¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¡¢15Æü¤Î°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¼ùÎ©¤ÎÂç¶Ú¹ç°Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Î¸òÂå¤Ë¤è¤ë¿·¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏºÇ½é¡¢¡Ö¼«¸øÏ¢Î©·ÑÂ³¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¼«¸ø¹ñ¡×Ï¢Î©¤Î¼ùÎ©¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ç¡¢¾ðÀª¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞÈ´¤¤Î¡Ö¼«¹ñ¡×Ï¢Î©¤Ç¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾¯¿ôÍ¿ÅÞÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤¿¤ó¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡Ö¼«¹ñ¡×Ï¢Î©¤ËÇØ¤ò¸þ¤±»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÏ¢Î©»²²Ã¡×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿°Ý¿·¤ÎÂçÅ¾´¹
¡ÖÀ¯¸¢°Ý»ý¡¦Í¿ÅÞ·ÑÂ³¡×¤¬ÂçÁ°Äó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¡Ö¸ÉÎ©Í¿ÅÞ¡¦Ã±ÆÈ¾¯¿ôÀ¯¸¢¡×²óÈò¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º°Ý¿·¤ÎÊú¤¹þ¤ß¤ËÁö¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤Ï24Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÄãÌÂ¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¸å¡¢25Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¼«°Ý¡ÙÏ¢Î©¤Ê¤·¡×¤ÎÊý¿Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò¸«¤Æ¡¢Êý¿Ë¤ÎÂçÅ¾´¹¤ò·èÃÇ¤·¡¢¡ÖÏ¢Î©»²²Ã¡¦Í¿ÅÞÆþ¤ê¡×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
·ëÅÞ°ÊÍè¤ÎºÇÄ¹Ï·¤ÎÀõÅÄ¶Ñ¡¦»²µÄ±¡²ñÄ¹¤Ï»²±¡Áª¤ÎÁ°¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤ÏÍýÇ°¤È±¿Æ°¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÞ¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Î¿·ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÀïÎ¬¤ÎÊÑ¹¹¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¤à¤·¤íÆÈ¼«¤ÎÍýÇ°¡¦Ï©Àþ¡¦À¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ù¥¿¡¼¤Îºö¡¢¤È¸«¤Æ¡¢¡ÖÏ¢Î©»²²Ã¡¦Í¿ÅÞÆþ¤ê¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¼ùÎ©¤Î¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·Î®¤ÎÃ£À®ÌÜÉ¸¤òÏ¢Î©¤Î¾ò·ï¤Ë·Ç¤²¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Û¤Ü´Ý¤Î¤ß¤µ¤»¤¿¡£º£¸å¤Ï¹ç°Õ»ö¹à¤ÎÀ®ÈÝ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï2025Ç¯11·î15Æü¤Ë·ëÅÞ70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¤Ä¤Î·ÁÂÖ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÃæÁ¾º¬¹¯¹°Æâ³Õ¤Ë¤è¤ë¿·¼«Í³¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÏ¢Î©¡Ê1983Ç¯12·î¤«¤é1986Ç¯8·î¤Î¿·¼«¥¯²òÅÞ¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¢Â¼»³ÉÙ»ÔÆâ³Õ¤È¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏºÆâ³Õ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ò²ñÅÞ¡¦¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±¤È¤Î3ÅÞÏ¢Î©¡Ê1994Ç¯6·î¤«¤é1996Ç¯11·î¤Þ¤Ç¡Ë¡¢£¾®Þ¼·Ã»°Æâ³Õ¤Ë¤è¤ë¼«Í³ÅÞ¡Ê¾®Âô°ìÏºÅÞ¼ó¡Ë¤È¤Î¡Ö¼«¼«¡×Ï¢Î©¡Ê1998Ç¯11·î¤Î¹ç°Õ¤«¤é1999Ç¯10·î¤Þ¤Ç¡Ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ»²²Ã¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«¼«¸ø¡×Ï¢Î©¡Ê1999Ç¯10·î¤«¤é2000Ç¯4·î¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¤¡Ö¼«¸ø¡×Ï¢Î©¡Ê2000Ç¯4·î°Ê¸å¡£¾®Âô¼«Í³ÅÞ¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿ÊÝ¼éÅÞ¡¢ÊÝ¼é¿·ÅÞ¤È¤Î¡Ö¼«¸øÊÝ¡×Ï¢Î©¤ò´Þ¤à¡£ÊÝ¼éÅÞ¡¢ÊÝ¼é¿·ÅÞ¤Ï¸å¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅÞ¡Ë¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¿·¤·¤¯¡Ö¼«°Ý¡×Ï¢Î©¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×5·ÁÂÖ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢²áµî70Ç¯¤Ç¡¢Èó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï2²ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡ºÙÀî¸îßæÆâ³Õ¤È±©ÅÄ»ÚÆâ³Õ¤Ë¤è¤ë¾¯¿ôÀªÎÏ¤ÎÂ¿ÅÞÏ¢Î©¡Ê1993Ç¯8·î¤«¤é1994Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¢È·»³Í³µªÉ×¡¢¿ûÄ¾¿Í¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¤Î3Âå¤Î¼óÁê¤Ë¤è¤ëÌ±¼çÅÞÃæ¿´¤ÎÏ¢Î©¡Ê2009Ç¯9·î¤«¤é2012Ç¯12·î¤Þ¤Ç¡Ë¤À¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢Ï¢Î©À¯¸¢Êø²õ¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤Î¤â½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²áµî¤Ë3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½°±¡Áª¾¡Íø¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©²ò¾Ã¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤È¿·¼«¥¯¤ÎÏ¢Î©¡¢¼«¼Ò¤µÏ¢Î©¡Ë¡¢¢½°±¡ÁªÇÔËÌ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¸òÂå¡Ê2009Ç¯¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÆâ³Õ¤Î¼«¸øÏ¢Î©¡¢2012Ç¯¤ÎÌ±¼çÅÞÃæ¿´¤ÎÏ¢Î©¡Ë¡¢£°ìÉôÍ¿ÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤Î½ª·ë¡Ê1994Ç¯6·î¤Î¼Ò²ñÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ëÈó¼«Ì±Ï¢Î©¤Î±©ÅÄÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¡¢2000Ç¯¤Î¾®Âô¼«Í³ÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«¼«¸ø¡×Ï¢Î©¤Î²ò¾Ã¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤è¤é¤º¤Ë¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¤ÎÆâÉôÂÐÎ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¸¢Êø²õ¤ò¾·¤¤¤¿£¤Î2¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î²¼¤Ç¤Î¡Ö¼«°Ý¡×Ï¢Î©¤Î¹ÔÊý¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢1¤Ä¤Î»²¹ÍºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¾¯¿ôÀ¯¸¢¡¦±©ÅÄ¼óÁê¤¬Ç÷¤é¤ì¤¿ÁªÂò
2025Ç¯7·î´©¹Ô¤ÎºÇ¿·´©¤ÎÀÛÃø¡ØÀï¸å80Ç¯¤Î¼èºà¾Ú¸À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Ê¾å¤ÎÏ¢Î©¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¤Îµ°À×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè26¹à¤Î¡Ö¿·¼«Í³¥¯¥é¥Ö¤Î¶½Ë´¡×¡¢Âè38¹à¤Î¡ÖÈó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¤Î»Å³Ý¤±¡×¡¢Âè41¹à¤Î¡Ö±©ÅÄ»Ú¤Î½°µÄ±¡²ò»¶²óÈò¡×¡¢Âè42¹à¤Î¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¡¢Âè50¹à¤Î¡Ö¡ØÎä¤á¤¿¥Ô¥¶¡Ù¤«¤é¡Ø¿¿¶õÁíÍý¡Ù¤Ø¡×¤Ê¤É¤Î³Æ¹à¤Ç¾Ü½Ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â»Ô¡Ö¼«°Ý¡×Ï¢Î©¤Î¸½ºß¡¢ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè41¹à¤Î±©ÅÄÀ¯¸¢Êø²õ¤Î¾ìÌÌ¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬·ëÅÞ¸å¡¢½é¤ÎÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Èó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¤Ï1994Ç¯4·î¡¢¼óÁê¤òºÙÀî»á¤«¤é±©ÅÄ»á¤Ë¤¹¤²ÂØ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Î±©ÅÄ¼óÁêÁª½Ð¤ÎÍâÆü¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Î²ñÇÉ·ëÀ®ÌäÂê¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ºÇÂçÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¼Ò²ñÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡£±©ÅÄÀ¯¸¢¤ÏÈ¯ÂÄ¾¸å¤«¤é²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Î¾¯¿ôÀ¯¸¢¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¡£½°µÄ±¡¤ËÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢²Ä·è¡¦À®Î©¤Ï³Î¼Â¤Î¾ðÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢±©ÅÄ¼óÁê¤ÏÆâ³ÕÁí¼¿¦¤«½°µÄ±¡²ò»¶¤«¡¢2¤Ä¤Ë1¤Ä¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁí¼¿¦¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¤ÏÊø²õ¤·¡¢¼¡¤Î¡Ö¼«¼Ò¤µ¡×À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±©ÅÄ»á¤Ï¼óÁêÂàÇ¤¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ó¤À¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î½É´ê¤À¤Ã¤¿À¯¼£²þ³×Ë¡¤¬¡¢¶è³ä¤êË¡°Æ¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÁ°Äó¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ½Ð½è¿ÊÂà¤ò·è¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î¡ÖÍç¤Î¼ÂÎÏ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢±©ÅÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÂà¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤À¡£
Æâ³ÕÁí¼¿¦¤«²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤«
31Ç¯¸å¤Î2025Ç¯10·î¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¼óÁê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢°Ý¿·¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö¹ç°Õ¾ò·ï¡×¤ò´Ý¤Î¤ß¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°Ý¿·Â¦¤¬Ï¢Î©¤Î¡ÖÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤È¾§¤¨¤ë¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¡×¤Ê¤É¡¢¼Â¸½¤¬º¤Æñ»ë¤µ¤ì¤ë²ÝÂê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«°Ý¡×¤ËÍê¤ë¤·¤«¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«°Ý¡×Ï¢Î©¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Î¤á¤Ê¤¤°Ý¿·¤ÎÍ×µá¤ò¡¢¤Î¤à¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢Î©¤ËÁö¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1994Ç¯6·î¤Î±©ÅÄÀ¯¸¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦·èÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆâ³ÕÁí¼¿¦¤«²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤«¡×¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ï¡¢ÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¡¢±©ÅÄ¸µ¼óÁê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢²ò»¶¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÀ¯¶É¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ë°ìÈ¯¾¡Éé¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Î×»þ¹ñ²ñ²ñ´üËö¤Î12·î17Æü¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢À¥¸ÍºÝ¤Î¹¶ËÉÀï¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯³«±é¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¸¤Î¼ÂÎÏ¡×¤À¤í¤¦¡£
¡Ê±öÅÄ Ä¬ ¡§ ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë