ワンコがソファでくつろいでいる時に、お母さんが顔パックをした状態で現れたら…？ワンコのリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万4000回再生を突破。「最高ｗ」「怪しんでる表情が可愛い」「癒やしをありがとう」といった声が寄せられています。

【動画：お母さんが『顔パック』をして現れたら、犬が…『本当にお母さん…？』疑いの眼差しを向ける光景】

ビビりで可愛い保護犬の日常

YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」には、保護犬の「ワンジロー」くんの微笑ましい日常が投稿されています。この日も、ワンジローくんはおもちゃで遊んだりおやつを食べたりお散歩に行ったり、ご家族と一緒に楽しい1日を過ごしていました。

基本的には平和な1日だったのですが、ワンジローくんはとても怖がり。遊んでいる最中にブタのおもちゃを警戒して目を合わせないようにしたり、お散歩中に通行人の多さに動揺して「もう帰ろう！」と慌てて退却したり、ビビりで可愛い一面を見せる場面も。

お母さんが顔パックをして現れたら…？

そんなワンジローくんが1日の中で最も恐怖を感じたのは、大好きなお母さんのお顔を見た時でした。ソファの肘掛けにあごを乗せてリラックスしていたワンジローくんの前に、お母さんが顔パックをした状態で現れたのです。

いつもと違うお母さんの姿を見た途端、ワンジローくんは完全に不審者を見る目つきに！眉を下げて「本当にお母さんなの…？」と、疑いの眼差しを向けたまま固まってしまったそう。「これがお母さんだとは信じられないし、信じたくもない」という気持ちがひしひしと伝わってくるナイスリアクションに、思わず笑ってしまいます。

ワンコの表情に爆笑する人が続出

お母さんがワンジローくんの頭を優しく撫でてから立ち去ると、ワンジローくんはホッと一安心。その後はソファでゴロンと仰向けになり、無防備にお腹を見せながら幸せそうに眠っていたそうですよ。

ワンジローくんがお母さんを見た時の反応には、「可愛すぎる」「ビビりまくってますねw」「訝しんでいる目付きに笑い転げました」「眉毛で感情がとってもわかりやすい」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出しています。

ワンジローくんの表情豊かで可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。