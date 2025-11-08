トヨタ自動車が、福岡県苅田町で進める次世代電気自動車（ＥＶ）向け電池工場の建設計画を見直す方針であることが７日、わかった。

電池の製造だけでなく、車両の組み立てや、電池以外の部品の製造も検討する。ＥＶ普及の遅れに伴う電池需要の低迷に対応したとみられる。

福岡県の服部誠太郎知事が７日、報道陣に対して、前日にトヨタの佐藤恒治社長から計画見直しを通告されたと明かした。知事によると、新工場の事業内容を再検討し、新たな計画を１年程度で作る意向を示したという。

新工場の稼働時期は示されず、当初、計画していた２０２８年から遅れる公算が大きくなっている。佐藤社長は新工場の建設自体は維持する考えを示したといい、知事は記者団に「世界的な状況を踏まえると、トヨタの判断はやむを得ない」と語った。

トヨタは今年２月、福岡県から新工場の建設用地を取得し、３年以内に着工する契約になっている。新工場で生産を計画している電池は、ＥＶの航続距離を従来の約２倍の約１０００キロに伸ばし、コストを２割減らせる。

トヨタが今年４〜９月に販売したＥＶは約１０万台にとどまる。２６年に１５０万台まで拡大させる計画だったが、需要低迷を受けて見直す考えを示している。

日産自動車も福岡県内でＥＶ向け電池工場を計画していたが、業績不振とＥＶ市場の成長鈍化を踏まえ、今年５月に建設断念を表明している。