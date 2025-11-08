北海道の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキング！ 2位「函館市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩いていると、「このあたりはなんだかお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 洗練された住宅街やおしゃれなショップが並ぶエリアには、自然と“豊かさ”を感じさせる空気があります。全国の人たちは、そんな印象をどんな街に抱いているのでしょう。人々が思い浮かべる“裕福な街”を探りました。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、北海道の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「高級住宅街が多いから」（40代男性／長崎県）、「北海道の中では都会なイメージが強いため」（20代女性／東京都）、「有名な場所が多いし、観光地でもあったりするからお金持ちも多そう」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「利便性が高いエリアだし商業施設も集まっているので富裕層も多い」（40代男性／東京都）、「札幌は北海道の中心都市で企業や官公庁が集まり、観光や不動産、医療など経済活動が活発。高級住宅街や有名百貨店も多く、豊かな生活を送る人が多そうに感じる」（20代女性／東京都）、「とても賑やかな街でお金持ちがたくさん住んでいると思うからです」（60代男性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：函館市／46票北海道の南部に位置し、異国情緒あふれる街並みが魅力の函館市。特に、夜景が美しい函館山や、歴史的建造物が並ぶ元町エリアは観光客に人気です。新鮮な海産物が集まる函館朝市や、五稜郭などの歴史的な名所も多く、海と山の幸に恵まれた自然豊かな場所。一年を通して観光客で賑わう、北海道を代表する港町の一つです。
1位：札幌市／179票北海道の道庁所在地であり、政令指定都市でもある札幌市。北海道の経済・文化・交通の中心地として栄えています。大通公園や札幌時計台などのランドマークがあり、冬にはさっぽろ雪まつりが開催され、国内外から多くの人が訪れます。都市機能が充実しながらも、四季折々の自然を楽しむことができ、住みやすい街としても知られています。北海道最大の都市として、その存在感は圧倒的です。
