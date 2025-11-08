紀ノ国屋「コーデュロイミニバッグ」新登場！ 便利なファスナー付き＆落ち着いた色合いの全5種
「紀ノ国屋」は、11月5日（水）から、温かみのあるコーデュロイ生地が目を引く「コーデュロイミニバッグ」を一部店舗とオンラインストアで順次発売中だ。
【写真】モーブピンクやサックスブルーも！ 落ち着いた色合いのラインナップ
■バッグインバッグにも
今回登場したのは、ふんわりとした優しい質感が魅力のコーデュロイ素材を使用した、コロンとしたフォルムがかわいらしいミニバッグ。
カラーは、落ち着いた色合いが日々のコーデに自然と馴染むモーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色がそろう。
また、スマートフォンや財布、ハンカチなどの小物がすっきり収納できるサイズ感で、ちょっとしたお出かけにもぴったりだ。
さらに、上部にはファスナーがついており、中身が飛び出す心配がないのもうれしいポイント。バッグインバッグとしてメインバッグの中で小物をすっきり整理するのにも活用できる。
