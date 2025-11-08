カメラに映るのは、役所の窓口に現れ、職員を大声で怒鳴りつけている人物。威力業務妨害の疑いで書類送検された埼玉県三郷市の市議会議員です。なぜ大声を出したのか、私たちの取材に市議は、「政治活動としてやっている」などと述べました。

■「犯罪者」という言葉は“当然適切”主張も…

記者

「自己紹介お願いします」

「関根です」

先月、日本テレビの取材に応じたのは、埼玉県三郷市議会の関根和也市議（45）です。

埼玉・三郷市 関根和也市議（45）

「基本的には政治活動としてやっている」「議員の質問に答えられない市政の方がおかしい」

──犯罪者という言葉は適切？

関根市議

「当然適切だと思ってます」

この取材の翌月、関根市議は威力業務妨害の疑いで書類送検されました。

関係者によると、関根市議は、今年7月下旬から9月下旬にかけて、市職員らに対して怒鳴り、業務を妨害した疑いが持たれています。

■市職員を「犯罪者」と大声で怒鳴りつけ…

今年7月、市役所を訪れた際に関根市議自身が撮影したという動画に映っていたのは…

関根市議

「懲戒免職にしてください」

「懲戒免職にしろって、いっているんだ！」

「犯罪やったんだ」

職員

「声が響いている」

関根市議

「懲戒免職にしろよ」

職員

「声を抑えたら」

関根市議

「犯罪者なんだから」

また別の映像では…。

関根市議（今年8月）

「うるせぇー、なんだお前はよ！」「犯罪者はここにいちゃいけないんだよ」

市役所の職員を大声で怒鳴りつけています。

■市議になってからも“60回以上来庁”

関根市議がトラブルを起こすようになったのは、市議になる前の2018年からで、市役所を訪れた回数も、市議になってからだけでも60回以上にのぼるといいます（※三郷市による）。

こうした事態を受け、三郷市議会は、9月の定例会で関根市議に対する辞職勧告決議案を全会一致で可決していました。

■三郷市議「官製談合をやったことを追及している」

関根市議（今年8月）

「早くやめさせろよ、官製談合やったんだよ」

大声を出すなどした理由について、取材で聞かれた関根市議は…

関根市議

「三郷市長が親戚の業者と、強く言った言葉の対象者、副市長・部長と一緒に官製談合をやったことを追及している」

三郷市の木津市長と職員らが、官製談合をしていると主張。

関根市議が市長の自宅近くで撮影したという動画には、スピーカーを使って主張している音声も。

関根市議（今年9月）

「悪い人間になっちゃいけない、悪いことをやってはいけない」

「犯罪はやってはいけない」

■自身の行動は「政治活動」「ハラスメントという言葉自体が世の中にある必要がない」

自身の行動について聞くと…。

関根和也市議

「基本的には政治活動としてやっていること。（市の反応は）過剰反応というのか」

──政治活動を役所内でやると、対応する職員も体力使うと思うが。

関根和也市議

「仕事は体力が奪われるもの。職務だから仕方ない」

──自分の発言はハラスメントにはあたらない？

関根和也市議

「ハラスメントという言葉自体が世の中にある必要がない。犯罪を追及している人間に対して、業務を妨害しているんじゃないかってことが間違っていませんか」

ただ市によると、関根市議が職員らを犯罪者だと主張する根拠は示されていないということです。

■三郷市・木津市長「決して許されるものではない」

このような関根市議の行動について、三郷市の木津市長は…。

埼玉・三郷市 木津雅晟市長

「職員に対するこれまでの不適切な行為は、決して許されるものではありません。本市といたしましては、今後の検察等の捜査に全面的に協力してまいります」

一方、関根市議は書類送検後、日本テレビの取材に対し「不正追及に対して圧力をかけることは、行政機関としてあってはいけません。こういった状況になったことは遺憾に思います」とコメントしています。

※11月8日（土）午前0時（金曜深夜）放送『news zero』より