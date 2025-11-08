NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4009.8（+18.8 +0.46%）



金１２月限は反発。時間外取引では、ドル安から買い優勢。欧州時間に入って上げ幅を縮小も１８ドル超も上げ幅を維持し堅調に推移。日中取引では、米労働省発表の１０

月の米雇用統計の発表が見送られるため、新規材料不足で伸び悩んだ。日中取引開始後は週末を控えた手じまい売りの動きもあり、上げ幅を縮小。米株式市場が序盤から続落

となり、安全資産としての買いで再上昇したが、後半はリスク回避から売り圧力が強く、上値重く推移した。

場中発表の１１月のミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）が事前予想。前月実績を下回ったことはドル安要因となり、支援材料ながら過剰反応はなかった。高値を離れ

たが、終値で４０００ドル台を維持。週足は３週間ぶりに陽線引けで終えた。



