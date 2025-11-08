NY原油先物12 月限（WTI）（終値）

1バレル＝59.75（+0.32 +0.58%）



ニューヨーク原油は小反発。時間外取引から買いが優勢となり、期近１２月限が６０ドル台を回復。米労働省発表の１０月の米雇用統計の発表が見送られるなか、米景気の

先行きの不透明感から米国株が続落で推移するなど、需要減少につながる警戒感が上値圧迫要因。１２日には国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２０２５年版の世界エネルギー

見通し、１３日に月報を公表を控え、６０ドル台では手じまい売りの動きがあり、上げ幅を削り、一時小安くなる場面があった。週末を控え、利益確定の買い戻しもあり、小

高く引けた。



