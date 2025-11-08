タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」のメンバー・菅波美玲（25）が体調不良により、8日に行われる11枚目シングル発売記念「個別お話し会・ツーショット撮影会」を中止することを公式サイトで発表した。同グループは7日にメンバー5人が体調不良を訴えており、菅波で6人目となった。

7日に公式サイトでメンバーの尾木波菜、蟹沢萌子、鈴木瞳美、谷崎早耶、永田詩央里の5人が体調不良を訴え、8日に開催予定だった11枚目シングル発売記念「個別お話し会・ツーショット撮影会」を欠席すると発表していた同グループ。

この日は公式サイトで「【11/8(土)第1部〜第4部中止】≠ME菅波美玲 11thシングル『タイトル未定』ノイミー盤発売記念 個別お話し会・ツーショット撮影会 第1部〜第4部中止のお知らせ」と題して更新され、「本日11月8日（土）開催の個別お話し会・ツーショット撮影会に参加いたします≠ME 菅波美玲ですが、体調不良のため、第1部〜第4部を中止とさせていただきます」と発表した。

「お客様には多大なご迷惑おかけ致しますことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し「今後の対応につきましては、詳細が決まり次第、後日改めてご案内させていただきます。皆様には多大なご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご了承のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。