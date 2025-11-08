今回は、お金を貸したもののなかなか返してくれない上に、ありえない発言をしてきたヤバいママ友を黙らせた人物についてのエピソードを紹介します。

「てっきり私にくれたものかと思ったわ」と開き直られ…

「たびたびお金を借り、全然返してくれないママ友がいます。1回の金額は数百円程度ですが、それが積もり積もって結構な金額になっています。

我慢できず、この前そのママ友に『貸したお金、全部返して』と言ったのですが、『お金を貸して返ってこないのは普通よ』『てっきり私にくれたものかと思ったわ』と、謎の開き直りをされたんです。

あきれて言葉が出なかったのですが、私たちの話を聞いていたSくんのママが、『返す気もないのにお金を借りたら詐欺罪になるよ』と冷静に言ってくれたのです。すると、お金を返してくれないママ友はすっと黙り込みました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2024年9月）

▽ Sくんのママはなんと弁護士だそう……。で、この後、お金を返してくれないママ友は、無事お金を返してくれたようです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。