¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡ÛAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ÎÅÏî´ºÌ¤Ï¡¢µÚÀîÅ°¤ÎÌ¾¸À¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£¹¡Ë
Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡¡ÅÏî´ºÌ¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§ÅÏî´ºÌ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤Ç¤Î¡ÖÀº¿ÀÊø²õ¡×¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÂåÉ½Áª¼ê¤ÎºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
µíÅç¼ãÍø¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢À±³¤¸÷Íè¡Ê²ªÂæ¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
·îÅç·Ö¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë¡¢Å·Æ¸³Ð¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
µÚÀîÅ°¡ÊÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
À¾Ã«Í¼¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ö¥ï¥«¥È¥·¡ÊµíÅç¡Ë¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥µ¥¤¥É¤ÏÌÚÅÆ¤«¤Ê¡£ÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢´é¤â¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£À±³¤¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£"¾®¤µ¤Êµð¿Í"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤º·îÅç¡£¥×¥ì¡¼¼«ÂÎ¤ÏÃÏÌ£¤À¤±¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹ç½É¤Ç¤Î¹õÈø¡ÊÅ´Ï¯¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤«¡¢Æ±¤¸¥ß¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Æü¸þ¡ÊæÆÍÛ¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥ª¥¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Å·Æ¸¤Ï"·ù¤é¤·¤¤"¥ß¥É¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢"·ù¤¤"¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï´¶³ÐÇÉ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Î¥³¡¼¥¹¤«¤Ê¡Ù¤È¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¡Ê¼ê¤ò¡Ë½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÏµÚÀî¤µ¤ó¡ª¡¡´é¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£±Æ»³¡ÊÈôÍº¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ·ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ð¥ì¡¼¤ËÇ®¤¤¤·¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ù¥í¤ÏÀ¾Ã«¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Î±¨Ìî¤ÈÀÄÍÕ¾ëÀ¾¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤Î¡Ø¡½¡½ºÍÇ½¤Ï³«²Ö¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡¡¡½¡½¥»¥ó¥¹¤ÏËá¤¯¤â¤Î!!!¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥Ð¥ì¡¼¿ÍÀ¸¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯µÚÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡×
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
½Õ¹âÍ½Áª¤Î±¨ÌîvsÀÄÍÕ¾ëÀ¾
¡Ö"µÚÀî¤µ¤ó¿ä¤·"¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ï±¨Ìî¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î¤Û¤¦¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¹ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«......¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¡Ù¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤È¡¢Éé¤±¤¿¸å¤ÎµÚÀî¤µ¤ó¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÅÏî´ºÌ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¢¤ä¡Ë
½êÂ°¡§Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë
1991Ç¯£´·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£176cm¡¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£Êì¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø£´Ç¯¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£¸ÅÀî³Ø±à¹â»þÂå¤Ë¤Ï¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¡£Â´¶È¸å¡¢»°ÍÎÅÅµ¡¥ì¥Ã¥É¥½¥¢¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤«¤éÀçÂæ¥Ù¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡Ê²ò»¶¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º¡Ê¸½¡¦¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüÎ©¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì¡Ê¸½¡¦Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡Ë¤Ç¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2025Ç¯¤ËAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2019Ç¯¤Ë½éÁª½Ð¡£2023Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½ÁªÅìµþÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¡¢2024Ç¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£